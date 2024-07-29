日本「狂飆41度」成大烤爐！創今年最高溫　6旬婦倒路邊中暑亡

▲日本今年首度出現41度高溫。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

受到太平洋高壓影響，日本關東甲信和東海地區出現了極度危險的異常高溫。櫪木縣佐野市29日則觀測到41度的高溫，創下全日本今年最高溫記錄。而愛媛縣28日晚間則有一名6旬婦人在路邊中暑倒地，搶救後不治身亡。

根據《日本新聞網》報導，櫪木縣佐野市29日下午2時觀測到全日本2024年的最高溫紀錄，出現41度。而群馬縣館林市和靜岡縣天龍市也達到40.2度，埼玉縣熊谷市則觀測到40度。

此外，愛媛縣西條市28日傍晚發生一起中暑死亡事件。64歲婦女近藤千代美被發現倒在住宅區的道路上，旁邊則是她的自行車。民眾發現她後，隨即報警。當時她意識模糊不清，被送往醫院搶救後，仍不治身亡，死因為中暑。

警方表示，死者平時獨居，目前正在調查她當天的外出時間和地點。根據觀測，西條市28日的最高氣溫達到35.5度，氣象廳也發出中暑警戒。

根據tenki報導，日本29日共有6個地點超過40度，與2022年7月1日的紀錄並列第一。截至29日下午3時，東京都心達到37.3度、前橋39.2度、橫濱37.1度、千葉37.4度，皆創下今年最高紀錄。