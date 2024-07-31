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好食好事加速器再升級　首度率新創團隊前進東南亞找商機

好食好事加速器再升級 首度率新創團隊前進東南亞找商機（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事加速器輔導計畫升級，首度率入選團隊前進海外探索商機。（圖／好食好事基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

由好食好事基金會推動的台灣食農科技新創加速計畫-「好食好事加速器」，今年輔導計畫再升級，除改採隨到隨選制，也首度率新創團隊前進海外探索商機。好食好事加速器22日率5家輔導團隊前進印尼，5天訪問行程中與印尼知名三林集團相關事業部門、印尼政府農業部、連鎖食品餐飲通路、新創企業共同探索合作機會。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立，捐助人代表魏應充期盼能以國際與創新思維，扶植食農新創企業，激發在地食農創新能量、加速國際接軌，來達到青年人才育成的目標。

好食好事加速器再升級 首度率新創團隊前進東南亞找商機（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事加速器與印尼當地知名新創加速器Innovation Factory合作，率領台灣食農科。

為提供入選團隊更多協助，好食好事加速器今年首度率領食農科技新創團隊出訪印尼，為期5天的商務行程中，與當地知名新創加速器Innovation Factory交流，為台灣食農科技新創與印尼食農產業的鏈結，發掘潛在的合作機會，另也訪問印尼大型農企業集團Batamindo Green Farm和PT. Suryatama Usaha Nusantara (SUN)，及當地農民服務平台EraTani和Rumah Tani。

好食好事基金會表示，印尼是全球第4大人口國，約38%的人口從事農業，其中93%為小農，而EraTani和Rumah Tani擁有相當規模的合作農民數量與農地，協助農民優化產銷作業，科技解決方案的市場潛力相當大。

好食好事加速器再升級 首度率新創團隊前進東南亞找商機（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事加速器帶領台灣食農科技新創團隊走入印尼當地農企業場域，實際了解。

訪問團此行也造訪了致力改善印尼冷鏈基礎設施的Fresh Factory，該公司2022年曾入選矽谷加速器Y Combinator，目前在印尼20個城市擁有45個配送中心。好食好事加速器表示，冷鏈物流是印尼近年來重點發展的領域之一，透過物流端的接觸，期望能更深入了解印尼食農產業的動態。

好食好事加速器此行率領的團隊包含恰口科研、悠由數據、擎壤科技、築鏈科技及汎鍶科藝，技術範疇包含農產品保護劑、衛星遙測、AI生長演算、農用無人機、冷鏈智能監控，以及食安檢測等。

悠由數據創辦人吳君孝表示：「感謝好食好事安排這趟商務開拓行程，過程中學習很多，包括帶領深入當地農企業或結識關鍵人物，對未來發展商業合作機會很有益助。」

好食好事基金會副執行長林薇真表示：「此行可協助團隊深入了解印尼食農產業的需求與挑戰，並為未來的合作奠定基礎。期望透過這次交流，促進兩地業者在食農科技領域的合作。」

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