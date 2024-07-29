好食好事加速器聯手KPMG舉辦Startup　Bootcamp助力台灣新創邁向東南亞

▲好食好事加速器、KPMG安侯建業創新與新創服務團隊，以及中華開發創新加速器共同主辦第十一屆KPMG Startup Boot Camp。由左至右為Startup Island TAIWAN 資深經理莊詠智、KPMG安侯建業亞太業務發展中心新馬區主持會計師趙敏如、好食好事基金會執行長陳茂嘉、KPMG安侯建業創新及新創服務團隊主持會計師黃海寧、KPMG安侯建業亞太業務發展中心印尼區主持會計師葉建郎、中華開發創新加速器協理廖怡茹。（圖／好食好事加速器提供，以下同）

生活中心／綜合報導

由好食好事加速器、KPMG安侯建業創新與新創服務團隊、中華開發創新加速器共同主辦，林口新創園及聯合創新加速器協辦的「Startup Bootcamp - 航向東南亞，淨零碳排的科技解決方案」活動日前圓滿落幕。活動吸引了超過20家來自台灣的科技新創公司參加，涵蓋永續、農業、生技、食品等領域，並有超過10位財會、新創、投資、市場發展等領域的專家參與分享。

本次Bootcamp課程由好食好事加速器、KPMG安侯建業創新與新創服務團隊共同設計。其中，好食好事特別運用創意啟發工具「樂高認真玩」（LEGO® SERIOUS PLAY®）教具，帶領新創團隊進行一系列海外市場策略思考。「樂高認真玩」是一種促進思考的創新工具，旨在透過積木建構和互動方式，幫助參與者更有效地思考和解決問題。參與者透過積木具象化及說故事的方式，構建市場進入策略，這種創新的互動模式，不僅促進新創團隊之間的深入交流，也為未來市場開發奠定基礎。

▲好食好事加速器帶領新創團隊進行「樂高認真玩（LEGO® SERIOUS PLAY®）」工作坊，協助思考構建東南亞市場進入策略。

好食好事加速器行銷經理張正瑜表示，「透過『樂高認真玩』這種具象化及互動式的方式，不僅能幫助新創團隊更清晰地思考進入海外市場的策略，並激發創意與合作潛力。這種模式在本次課程中提升新創團隊之間的合作意識，有機會連結上下游資源，共同挑戰國際市場。」

此外，晚間的After Party為此次活動劃下完美句點。超過20家新創團隊與擁有東南亞市場資源的生態圈夥伴共聚一堂，進行深度交流並共進晚餐。Ideal Venture Studio蔡佳峻總監特別受邀，分享進入東南亞市場的實務經驗及準備工作，讓新創團隊受益匪淺。這種社交活動，不僅促進新創團隊間的互動，更為未來合作提供寶貴機會。

▲在經過白天精實Bootcamp後，好食好事邀集20家新創及擁有東南亞市場資源的生態圈夥伴舉辦After Party共聚一堂，進行深度交流並共進晚餐，期盼為團隊建立多方合作關係。

好食好事加速器執行長陳茂嘉表示，「本次活動鼓勵台灣新創企業展現國際化視野，特別是希望永續科技、農業科技等解決方案能創造更大規模的影響力，使人類更有韌性面對氣候變遷衝擊。也期盼每位參與的新創夥伴在本次活動的啟發下，能在通往海外市場的道路上邁出穩健的一步，並在國際舞台上展現台灣新創實力。」

本次活動，2024年第七屆好食好事加速器的10家團隊全程參與，展現出強烈的國際市場進取心。其中部份新創團隊將在下半年隨著好食好事加速器的計畫，前進東南亞海外市場，實際執行他們在此次活動中所學到的策略與計劃。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立，捐助人代表魏應充認為，台灣從農業社會走向工業社會、再進入數位環境，青年創業面臨越來越多挑戰，當初歷經兩百多場論述決定成立好食好事基金會，初衷即是希望讓青年創業之路不再顛簸。

