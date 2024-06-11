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形塑未來農業食品科技生態圈　第7屆好食好事加速器盛大啟動

▲▼好食好事,加速器,食農,新創,農業科技,農業循環,冷鏈物流,餐飲與食品加工,好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事加速器舉辦第7屆開學典禮，今年總計號召10家食農供應鏈科技新創團隊、50位以上業師專家參與四個月的輔導加速計畫。

生活中心／綜合報導

台灣首個農業食品科技加速器「好食好事加速器」， 近日宣布第7屆正式啟動，本屆進入加速器的10家新創公司，各別來自「農業科技」、「農業循環」、「冷鏈物流」、「餐飲與食品加工」4大領域，未來4個月的時間中，加速器將協助入選團隊進行全方位輔導，並共同推動食農產業供應鏈科技化、永續化升級。

▲▼好食好事,加速器,食農,新創,農業科技,農業循環,冷鏈物流,餐飲與食品加工,好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

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▲今年入選好食好事加速器的10家新創企業，類別涵蓋農業科技、冷鏈物流、食品加工、農業循環等領域。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立，2018年起啟動「好食好事加速器」，至今已加速55家新創團隊，今年更將鏈結策略夥伴，擇優投資優秀團隊，進一步支持創新發展。好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，今年入選參與計畫的10家新創公司，展現出無比的創新能力和潛力，期待結合專業輔導及市場資源對接後，團隊能在全球市場上取得成功，為農業和食品產業帶來更多的變革。

放眼全球，各界對農業及永續科技的需求日益增加，這不僅是應對氣候變遷和資源短缺的必要手段，也是提升農業生產效率與糧食安全的重要途徑。根據美國市調公司Grand View Research報告，全球農業科技市場預計在未來5年內將以每年超過12%的速度增長，而永續科技則被視為解決環境挑戰的關鍵。好食好事加速器作為亞洲重要的農業食品科技加速器一員，致力引領此潮流，持續支持和推動創新企業的發展。

好食好事亦持續連結新創企業、產業專家、投資人、研究機構和政府等資源，在台灣打造一個協作共好的食農生態圈。在本屆加速器中，累積的產業業師庫已達60位以上，並確認鏈結「SIC影響力投資」、「炙星投創」、「KPMG創新與新創服務團隊」等成為今年度加速器協力夥伴，不僅能夠促進新創團隊技術、知識、營運的成長，還能夠推動創新解決方案的快速落地，為產業發展注入新動力，使農業、食品科技成為整體產業發展的重要支柱。

▲▼好食好事,加速器,食農,新創,農業科技,農業循環,冷鏈物流,餐飲與食品加工,好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事加速器於開學活動舉辦業師專家交流餐會，助新創公司快速建立產業人脈。

綜觀入選的10家新創企業，類別涵蓋農業科技、冷鏈物流、食品加工、農業循環等多個領域，充分展現好食好事加速器的多樣性和創新力。這些公司將在加速器的支持下，進一步提升產品競爭力與經營能力，並拓展市場機會。今年入選團隊介紹如下：

農業科技
1. 悠由數據：透過衛星遙測和大數據分析技術，實時監測作物環境並優化資源配置，以提高農業生產力和可持續性。
2. 擎壤科技：致力於解決農業噴灑問題，透過銷售農用無人機硬體和建立農噴媒合平台，為農民提供最佳的耕種規劃。
3. 蓋婭智壤科技：提供全方位農業創新解決方案，以仿生地下灌溉系統提高灌溉效率，並提供有機營養液及微生物資材。

農業循環
4. 澄交生技：利用台灣農業資源開發保健食品，推動健康和永續農業。
5. 循創生技：專注於黑水虻養殖，利用有機廢棄物創造環保效益和循環經濟，並將黑水虻製成有機肥料和畜牧飼料。
6. 陽光娜娜生物材料：以香蕉假莖進行酵素取纖，再生成為紡織布料、人造皮革等工業產品。
7. 馳綠國際：以咖啡渣、寶特瓶、農業廢棄物成為再生原料，作為環保鞋履及各項環保材料的解決方案。

冷鏈物流
8. 奇點無限：專注於智慧移動問題的解決，通過數學最佳化和預測性分析技術，提升物流配送效率。
9. Gocochain：提供冷鏈物流的智慧保全服務，透過無線溫度監測器實現即時風險管理與數據透明化。

餐飲與食品加工
10. Plant Egg植物蛋-煎給能：兼顧環境永續且美味健康的植物荷包蛋。

關於好食好事加速器
好食好事加速器是台灣第一家農業食品科技加速器，使命是發掘和培育具備創新能力的農業食品科技新創企業，透過專業輔導、資源和市場對接，幫助新創企業快速成長。期待透過科技和永續的解決方案，有效應對農業和飲食供應鏈所面臨的挑戰，並帶動整體產業，為未來飲食產業發展帶來新的希望和動力，助台灣成為亞洲食農科技重要據點。欲了解更多訊息請見www.hao-shi.org。

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