　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好食好事攜手海洋大學產學中心　啟動「早期新創Bootcamp工作坊」探索創業之道

▲▼好食好事基金會,臺灣海洋大學,產學營運中心,好食好事,新創。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事基金會攜手國立臺灣海洋大學產學營運中心啟動「早期新創Bootcamp工作坊」。（圖／好食好事基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

好食好事基金會攜手國立臺灣海洋大學產學營運中心啟動「早期新創Bootcamp工作坊」，好食好事團隊規劃一系列課程，並邀請好食好事加速器校友擔任業師團，透過扎實課程及實戰培訓，協助海洋大學校內創業團隊更深入理解創業的本質。今年首場工作坊於日前圓滿落幕，吸引6組不同創業類別的新創團隊參與，期待未來能與產官學界展開更多交流，共同推動台灣食農新創產業的蓬勃發展。

此次工作坊的課程內容由好食好事經營團隊規劃，提供3場專業技能課程及1場團隊共識建立活動，在創業思維導論課程中，好食好事新創發展經理林薇真建議創業團隊要「以終為始」進行思考，在創業旅程中先設定清晰的目標，以建立方向性和明確的發展藍圖；團隊共識建立環節的部分，則運用「樂高積木Lego Serious Play（LSP）」激發創造力，引導新創團隊將事業的現在和未來具象化，幫助各成員建立共識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次工作坊的業師群，找來好食好事加速器校友團隊創辦人出任，包括樸農生技創辦人林弘仁、辰明智能創辦人魏志豪、鉅田潔淨共同創辦人蔡秉翰、岩生築見創辦人江宥寬和玩艸植造創辦人陳柏燊，於現場提供一對一指導，給予豐富的產品及簡報建議，為報名團隊的創業之路指明方向。

▲▼好食好事基金會,臺灣海洋大學,產學營運中心,好食好事,新創。（圖／好食好事基金會提供）

海洋大學產學營運總中心林翰佳主任表示，新創是門精巧的方法學，並以自身創業經驗鼓勵參與工作坊的新創團隊，強調在創業過程中尋求專業輔導的重要性，透過這樣相輔相成的模式能走得更快、更穩。

好食好事基金會與國立台灣海洋大學產學中心合作，共同舉辦「早期新創Bootcamp工作坊」，結合專業課程與業界實務經驗分享，提供報名團隊豐富的知識和經驗，提早建立商業思維、面向市場，為未來的創業之路埋下堅實基礎，提升創業成功率。期待未來這樣的合作能夠繼續開花結果，促進台灣食農產業創新創業的蓬勃發展。

ET快訊
全公司「只有她沒年終」連菜鳥都有！　行政妹踩大忌：像被羞辱
父子雙亡！　「墜30米」南下批水果遇死劫
快訊／領錢了！　17張發票中200萬
快訊／少將強吻馬尾妹　國安局回應了
快訊／墜10層樓高　駕駛、副駕雙亡
快訊／13張發票中千萬大獎　明細公布
東京開始下雪！23區迎警報級大雪　羽田89航班取消
快訊／貨車墜落30米高　駕駛命危、副駕死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好食好事食農創生計畫助青農創業　讓年輕人不再北漂

瘦肉精風暴！豬農嗆包圍台中市府　豬協緩頰：不要演變成政治事件

過年天氣先濕後乾！小年夜雨最多　冷氣團低溫10度↓時間曝

收到「LINE送1000點」好禮3選1　全場秒吐血：詐騙的腦袋不行

好食好事攜手海洋大學產學中心　啟動「早期新創Bootcamp工作坊」探索創業之道

台中市府6驗瘦肉精「數值差7倍」　學者：檢驗可能有瑕疵

消基會抽驗臘腸「飽和脂肪、鈉超標」　南門市場老字號名店上榜

春遊必玩景點+1！高雄市美術館「戶外市集、雙獅陣巡迴」一次看

春節林口竹林觀音寺交管　住戶憑通行證進出... 占用道路將驅離

初二不給回家！媳被抓去「婆婆娘家」爆委屈　一票不挺：你的問題

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

瘦肉精風暴！豬農嗆包圍台中市府　豬協緩頰：不要演變成政治事件

過年天氣先濕後乾！小年夜雨最多　冷氣團低溫10度↓時間曝

收到「LINE送1000點」好禮3選1　全場秒吐血：詐騙的腦袋不行

好食好事攜手海洋大學產學中心　啟動「早期新創Bootcamp工作坊」探索創業之道

台中市府6驗瘦肉精「數值差7倍」　學者：檢驗可能有瑕疵

消基會抽驗臘腸「飽和脂肪、鈉超標」　南門市場老字號名店上榜

春遊必玩景點+1！高雄市美術館「戶外市集、雙獅陣巡迴」一次看

春節林口竹林觀音寺交管　住戶憑通行證進出... 占用道路將驅離

初二不給回家！媳被抓去「婆婆娘家」爆委屈　一票不挺：你的問題

一圖秒懂「瘦肉精爭議」時間軸　中市府、農業部不同調

台南勞局攜手嘉藥培育人才　推動一日官田工業區產業職場體驗

破除年節不吃藥迷思　桃園衛生局：處方用藥不間斷

屏東內埔民宅抽水馬達深夜起火　住警器狂響救屋主一命

瘦肉精風暴！豬農嗆包圍台中市府　豬協緩頰：不要演變成政治事件

科技業待7年「想轉當公務員」　他一查關鍵字嚇到：有人後悔嗎？

觀察／韓國瑜初登板身段軟Q　藍綠白「給足面子」各退一步

《幻獸帕魯》網友目擊「帕魯吃人」現場　殺光盜獵集團還把屍體吃掉

楊冪14年前嫩照曝光！　胡可演「禿頭公主」形象全無

激情男女私闖民宅！躲車內「嗨玩車震」　屋主貼窗目睹險被撞

樂天桃猿石垣島交流羅德25人名單公佈　曾豪駒領軍日籍投手入列

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

生活熱門新聞

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

榮總尾牙高衩妹辣爆「護理師好頂」？真相曝

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

送神完天神下降？專家：求好運趁現在

「樂活夜櫻季」盛開美景　住戶哀喊：東湖人的災難

二度就業媽遭排擠　原因曝光遭酸爆

過年好冷！　恐跌破7℃

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人　刷新紀錄

小人陷害！「5生肖」恐衰一整年

更多熱門

相關新聞

食農創生計畫　激發在地農業活力

食農創生計畫　激發在地農業活力

長期關注青年新創團隊的好食好事基金會捐助人代表魏應充，親自下鄉走訪，了解各個團隊青農發展情況。

好食好事食農創生品嘗絕妙滋味

好食好事食農創生品嘗絕妙滋味

爭取千萬獎金機會！　鴻海《Project Hatcher》新創競賽實境秀今上線

爭取千萬獎金機會！　鴻海《Project Hatcher》新創競賽實境秀今上線

好食好事加速器Demo Day亮眼成績吸引投資人

好食好事加速器Demo Day亮眼成績吸引投資人

台灣食農創新創業盛會　11/15登場

台灣食農創新創業盛會　11/15登場

關鍵字：

好食好事基金會臺灣海洋大學產學營運中心好食好事新創

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面