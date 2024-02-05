好食好事攜手海洋大學產學中心　啟動「早期新創Bootcamp工作坊」探索創業之道

▲好食好事基金會攜手國立臺灣海洋大學產學營運中心啟動「早期新創Bootcamp工作坊」。（圖／好食好事基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

好食好事基金會攜手國立臺灣海洋大學產學營運中心啟動「早期新創Bootcamp工作坊」，好食好事團隊規劃一系列課程，並邀請好食好事加速器校友擔任業師團，透過扎實課程及實戰培訓，協助海洋大學校內創業團隊更深入理解創業的本質。今年首場工作坊於日前圓滿落幕，吸引6組不同創業類別的新創團隊參與，期待未來能與產官學界展開更多交流，共同推動台灣食農新創產業的蓬勃發展。

此次工作坊的課程內容由好食好事經營團隊規劃，提供3場專業技能課程及1場團隊共識建立活動，在創業思維導論課程中，好食好事新創發展經理林薇真建議創業團隊要「以終為始」進行思考，在創業旅程中先設定清晰的目標，以建立方向性和明確的發展藍圖；團隊共識建立環節的部分，則運用「樂高積木Lego Serious Play（LSP）」激發創造力，引導新創團隊將事業的現在和未來具象化，幫助各成員建立共識。

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本次工作坊的業師群，找來好食好事加速器校友團隊創辦人出任，包括樸農生技創辦人林弘仁、辰明智能創辦人魏志豪、鉅田潔淨共同創辦人蔡秉翰、岩生築見創辦人江宥寬和玩艸植造創辦人陳柏燊，於現場提供一對一指導，給予豐富的產品及簡報建議，為報名團隊的創業之路指明方向。

海洋大學產學營運總中心林翰佳主任表示，新創是門精巧的方法學，並以自身創業經驗鼓勵參與工作坊的新創團隊，強調在創業過程中尋求專業輔導的重要性，透過這樣相輔相成的模式能走得更快、更穩。

好食好事基金會與國立台灣海洋大學產學中心合作，共同舉辦「早期新創Bootcamp工作坊」，結合專業課程與業界實務經驗分享，提供報名團隊豐富的知識和經驗，提早建立商業思維、面向市場，為未來的創業之路埋下堅實基礎，提升創業成功率。期待未來這樣的合作能夠繼續開花結果，促進台灣食農產業創新創業的蓬勃發展。