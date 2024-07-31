女友閨密追求者「生日轉帳2萬3」！他一聽氣炸：舔狗擾亂市場

▲男方認為女友閨蜜追求者的行為不妥，甚至開始辱罵對方。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

有些人在追求心儀對象時，會選擇送禮物和發紅包等，來表達關心和愛意。日前一名女網友就和男友分享，表示自己閨蜜生日收到追求者5200人民幣（約新台幣2萬3632元），沒想到男友卻突然大發雷霆，辱罵追求者是舔狗，「擾亂市場環境，舔狗不得好死」。

網友在微博分享此事，並貼出和男友的對話紀錄，說明閨蜜近期生日，而這名閨蜜有個曖昧對象，雙方都對彼此有點好感，只是閨蜜覺得接觸的時間還不久，想要過一陣子再確定關係，由於閨蜜生日曖昧對象太忙了，沒辦法過來，禮物也因為工作沒空準備，因此直接在閨蜜生日這天轉帳5200人民幣（約新台幣2萬3632元），讓對方喜歡什麼直接買，而閨蜜也在拒絕幾次後，在男方的勸說下收下。

原本女網友想要和自己男友分享這個好消息，但男友卻突然發脾氣，開始辱罵閨蜜的追求者是舔狗，甚至講出「擾亂市場環境，舔狗不得好死」等語，讓女網友相當不解。女網友也試圖幫忙解釋，「她對我閨蜜是真的喜歡，不然也不會願意付出，遇到喜歡的人，當然事力所能及的給對方最好的」，沒想到男友馬上反駁，「現在不是有很多男生找不到對象，又或者找到對象了，對象的要求又很高，最後無奈分手了，就是因為這種舔狗太多了」。

男友也辱罵女方閨蜜，「妳閨蜜也是真的撈，竟然心安理得地收下了，首先舔狗和她還不是對象，她憑什麼關係收這筆錢，真的不想要就不會收。」男友也認為追求者的行為會影響到其他男性，「戀愛這件事本身就是公平的，不應該男生低女生一等，他給你閨蜜轉錢，妳還有妳閨蜜的女性朋友看到了，心理會羨慕吧，以後妳過生日，我只買個普通禮物，妳會不會覺得我不如別人，她朋友看到了，以後有男生追求，心裡會不會比較」。

隨後男方又指責閨蜜追求者，「花5200人民幣（約新台幣2萬3632元）給一個不確定關係的女人，我看不起他，5200什麼樣的女人找不到了，夠找個比妳閨蜜還漂亮的陪一夜了，還有情緒價值，不用卑微討好，這死舔狗。」男友的一番話也讓女網友相當不解，最終選擇將聊天紀錄PO上網，尋求大家的建議，「我真的很無語，能客觀公正的分析一下這件事情嗎？」

文章曝光後也引起不少網友熱議，紛紛留言表示，「你男朋友屬於沒錢，有錢就會嫖的」、「一個5200就讓他破防了」、「他有沒有錢是一回事，感覺人品好像有點問題」、「說話很髒，激進。5200給個不確定的人，他的付出都在心裡給別人定好了位置，你是什麽位置，我付出什麽價值。太理性太摳門也看不起女性，把錢看得太重」、「他說這個價可以找更漂亮的陪一夜了，你總看明白了吧？」「他眼裡女人只有性價值，你看看說的多髒」、「這男的沒錢還在乎自己的面子，還破防了」。

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