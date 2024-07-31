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中秋月圓做公益　陳怡珍、蔡旺詮與青果西施相揪力挺果農送文旦助弱勢

▲陳怡珍議員、蔡旺詮、台南市百業國際矅進學會創會理事長顏嘉縈共同發起中秋公益活動，號召愛心人士及社團支持台南在地果農，與台南市社會局合作，主打「您買一盒，我們再為您捐一盒」，分送給弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲陳怡珍議員、蔡旺詮、台南市百業國際矅進學會創會理事長顏嘉縈共同發起中秋公益活動，號召愛心人士及社團支持台南在地果農，與台南市社會局合作，主打「您買一盒，我們再為您捐一盒」，分送給弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋將近，為了讓弱勢家庭也能感受佳節的氛圍，感受中秋的溫暖，連續四年由陳怡珍議員、蔡旺詮、台南市百業國際矅進學會創會理事長顏嘉縈共同發起中秋公益活動，號召愛心人士及社團共同支持台南在地果農與台南市社會局合作，主打「您買一盒，我們再為您捐一盒」，分送給弱勢家庭。

30日在台南市議會召開記者會，邀集各界善心人士共襄盛舉，同時社會局長盧禹璁也出席大表支持。現場愛心滿滿熱絡不已，馬上已有企業認捐200盒，顏嘉縈理事長亦宣布參與的企業愛心加碼，滿100盒即送「有狗保柚」抱枕，更讓活動氣氛熱到高點。

陳怡珍表示，活動由顏嘉縈理事長與蔡旺詮共同發起已連續四年不中斷，顏嘉縈素有「青果西施」的美名，這次依舊不惜成本，與台南市社會局合作，推出「台南市社會局公益文旦禮盒」，主打「一盒10斤售價700元，您買一盒，我們再為您捐一盒給台南市社會局」分送給弱勢家庭。他認為這是非常有意義的公益活動。

此外陳亭妃服務團隊執行長蔡旺詮也提到，特別是在凱米風災過後，透過這次的公益活動，除了力挺在地果農，也捐助弱勢家庭，讓他們能體會到社會上的善心，一起歡度佳節，活動目標為750盒以上，捐出的禮盒會由社會局依序轉送。

社會局長盧禹璁則表示，感謝大家在中秋節能夠用行動來支持陪伴許多弱勢家庭，擔任局長以來看到許多善行義舉令人感動，這次不僅做愛心，也把台南文旦行銷出去。

▲陳怡珍議員、蔡旺詮、台南市百業國際矅進學會創會理事長顏嘉縈共同發起中秋公益活動，號召愛心人士及社團支持台南在地果農，與台南市社會局合作，主打「您買一盒，我們再為您捐一盒」，分送給弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

顏嘉縈理事長指出，她一直以力行公益為理念，希望這次的活動能夠「拋玉引玉」，讓台南的愛和美被看見。而與會的海洋觀光農業發展協會理事長侯翠玲也表示，台南文旦是台南這季節最重要特產之－，這次活動也幫助了在地果農，讓台南共好，產業更好更平安。

最後，陳怡珍、蔡旺詮、青果西施顏嘉縈特別感謝此次熱情嚮應參與的企業和團體，包括有東區蔡旺詮暨陳亭妃聯合服務處、台南市議員陳怡珍、台南市政府社會局、台南市百業國際矅進學會、國際獅子會300-E1區台南市友聯獅子會、台南市成功獅子會、中華民國國民外交協會台南市會、台北宇宙扶輪社、台南西區扶輪社 、世界華人工商婦女企管協會、台灣國際職業婦女協會大台南分會、國際崇她台南佳明社、台南市餐旅教育協會、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會、臺灣農特精品跨岸交流協會、台南市府城文化觀光產業協會、中華儒道易行協會、台南市婦幼關懷協會、敏通新住民關懷協會、台南市美髮美容技術指導員職業工會 、大台南建築物拆除搬運工職業工會、安平工業區工商婦女聯誼會、嘉南藥理科技大學台南校友會、復興國中校友會、回憶暫存事務所影集、旺得福國際有限公司、富美紙器股份有限公司、德峰行糧食有限公司、漾格爾醫美集團、綠洲夢想咖啡、趣活文創股份有限公司、台灣吉而好股份有限公司、藍晒圖文創園區管理委員會、甜蜜家共享集團等。

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