扛走12萬香油錢4個月後再偷1次　失業男1原因獲減刑

記者黃翊婷／綜合報導

失業男子阿興（化名）去年11月至今年3月間分別前往兩間宮廟竊取香油錢，第一次得手12萬元，第二次得手1000元，後來被廟方人員發現，因而被警方循線逮捕。新竹地院法官日前審理此案，考量到阿興是因為公司倒閉未拿到薪水，還要獨自扶養年邁母親，不得已才會犯案，最終依法予以減刑，判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲阿興在4個月內偷了兩間宮廟的香油錢。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿興去年11月17日凌晨3時許開車行經新竹市某宮廟，竟趁著四下無人時，破壞門鎖潛入，並偷走廟裡的香油錢箱，得手現金12萬元，隨後立即開車離去；今年3月17日他潛入另一間宮廟行竊，使用螺絲起子撬開香油錢箱，得手1000元。

後來廟方人員發現遭小偷，立刻報警處理，經警方調閱監視器錄影紀錄追查，很快便抓到阿興。阿興到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

新竹地院法官表示，考量到阿興第二次犯案僅得手1000元，加上他是因為公司倒閉，老闆未給付薪水，不僅要負擔家中經濟，還要獨自扶養年邁母親，不得已才會犯案，顯然有足以憫恕之情，因此依刑法第59條之規定，予以減刑。

法官指出，阿興已經坦承犯行，態度尚屬良好，家中經濟狀況不佳，最終依竊盜罪、攜帶凶器竊盜罪分別判處有期徒刑4個月、3個月，合併應執行刑期為5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。