運將幫跑腿「往返新竹高雄1趟」　結局被重判12年

記者黃翊婷／綜合報導

白牌車司機阿財（化名）去年3月間幫忙跑腿，從新竹南下高雄「取貨」再返回，3天之後就被警方抓包持有18包愷他命等毒品。雖然阿財否認運毒，但新竹地院法官不採信，考量到他運輸、持有的愷他命（又稱K他命）數量毛重逼近20公斤，審理過程中還持續隱瞞犯罪細節，日前依持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪、運輸第三級毒品罪，分別判處有期徒刑6個月、12年，僅前者得易科罰金。

▲阿財涉嫌幫忙跑腿運毒，往返新竹、高雄兩地，結果被檢警抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿財去年3月3日晚間10時許先是與代號「冬瓜」、「辜」等人聯繫，對方指示前往高雄地區運輸以「40」為單位的愷他命，他在4日凌晨2時許抵達高雄，並於同日下午1時許與接頭人碰面，取得至少18包愷他命，接著開車返回位於新竹的租屋處。

檢警在同年同月7日先後於阿財的租屋處、汽車內查獲毒品咖啡包、18包愷他命、包裝紙箱及黑色行李箱等證物，隨即依法將他起訴。

阿財面對檢警詢問，聲稱是回家之後才知道載運的物品是愷他命，並且在偵查過程中，透過律師具狀表明願意認罪；9天之後他又供稱，曾在回程時於休息站打開箱子查看內容物，發現是茶葉包，「因為我有看過，才知道裡面是毒品」，最後在法院移審訊問時改口否認運毒。

新竹地院法官認為，阿財接受指示要接收以「40」、「24」、「16」為單位的愷他命，檢警查獲的愷他命有18包，數量甚為接近，不排除這18包愷他命是阿財載運再送出後所剩餘的數量。

法官表示，阿財運輸、持有的愷他命毛重逼近20公斤，數量非常多，他卻在警詢及偵查過程中試圖卸責否認犯行，甚至在法院審理過程中自白犯罪卻持續隱瞞犯罪細節，考量到他過去沒有前科，日前依持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪、運輸第三級毒品罪，分別判處有期徒刑6個月、12年，僅前者得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。