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社會 社會焦點 保障人權

偷抽水機電線變賣7000元分贓　2賊要賠229萬維修費

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓、詹姓男子2022年9月間竊取由新竹縣政府管理的抽水機房電線，變賣得手7000元，結果導致抽水機組毀損，因而挨告。雖然2人辯稱只有剪斷電線，沒有破壞機具，但新竹地院法官認為，他們的行為與機具損害有相當因果關係，最終判2人應連帶賠償229萬4051元的修繕費用。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲吳男和詹男偷取電線變賣，結局不僅刑事部分被判有罪，民事部分還要賠償229萬餘元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，吳男2022年9月18日下午2時許開車搭載詹男前往新竹縣竹東鎮一處抽水機房，接著由詹男將台電變壓器停電，再由吳男剪斷機房外面水管內的電線；2人得手之後，將電線賣給資源回收站，獲利7000元，詹男分得3000元，吳男則拿到4000元。

吳男和詹男在同年10月9日又前往某工廠意圖變賣電線，結果遭警方查獲，當場人贓俱獲。新竹縣政府表示，2人的行為導致地下道抽水機組毀損，失去功能，修繕費用高達229萬4051元，因而決定提告求償。

吳男和詹男辯稱，他們只有剪斷電線，沒有破壞裡面的機具，而且動手之前有先關閉電源，設備的備用發電機會啟動，應該不會造成機具損壞。

但新竹地院法官認為，吳男和詹男竊取抽水機房電線，導致新竹縣政府財產受損，這部分有修繕金額統計表、營造公司修繕工程結算數量計算表、施工照片等證據為證，刑事部分也已經認定2人涉犯共同攜帶凶器竊盜罪，可見他們的行為與抽水機組設備受損，具有相當因果關係。

最終，法官沒有採信吳男和詹男的說詞，並判2人應連帶賠償新竹縣政府229萬4051元的修繕費用，全案仍可上訴。

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