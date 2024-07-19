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社會 社會焦點 保障人權

婚姻像被判無期徒刑！惡煞夫入獄　妻守活寡13年離了

記者黃翊婷／綜合報導

人妻美美（化名）控訴，丈夫阿強（化名）因為涉及擄人勒贖及殺人未遂案件潛逃出境，又在中國販毒，被當地法院判處無期徒刑，相當於必須在監獄終老，考量到兩人已經長達13年沒有共同生活，因而決定向新竹地院訴請離婚，並在日前獲得法官裁定准許。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲阿強被判處無期徒刑入監執行中，與美美的婚姻彷彿也被判了無期徒刑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

美美在判決書中主張，她和阿強一度離婚再結婚，沒想到阿強因為涉及擄人勒贖及殺人未遂案件，在2011年間畏罪出境，被法院發布通緝，後來又在中國販毒，被廣東省東莞市中級人民法院判處無期徒刑，目前人在廣東省東莞監獄服刑。

美美接著說道，由於中國並無假釋規定，阿強等同要在監獄終老，就算日後有機會被遣返回台，也要面臨擄人勒贖等重罪的刑責，此生顯然無法再與她共同經營婚姻生活，因而決定向法院訴請離婚。

新竹地院法官認為，阿強在婚姻關係存續期間畏罪逃亡出境，又在中國涉犯重罪被判處無期徒刑，考量到他與美美已經有13年沒有共同生活，當初他選擇拋下家庭逃亡，美美自然無法對這段婚姻繼續抱持希望，兩人的婚姻不管在客觀上或主觀上都已經出現重大破綻，而且婚姻出現破綻，起因於阿強的行為不檢，可歸責程度是男方較高，最終裁定准許美美的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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