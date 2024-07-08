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社會 社會焦點 保障人權

清大生狂譙同學「延畢的垃圾」　法官判無罪

▲新竹地方法院,新竹地院外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹地院法官判廖男無罪。（圖／記者王致凱攝）

記者張靖榕／綜合報導

清華大學廖姓男學生在校內機車停車場辱罵同學「你怎麼這麼廢，跟個垃圾一樣」、「真是可悲，延畢的垃圾」等語，被依公然侮辱罪嫌起訴。新竹地院對此判決無罪，原因是法官認為這僅是衝突當場短暫的言語攻擊，而且對方也有回嘴，因此難認故意貶損他人社會名譽或人格，並未構成公然侮辱。

判決書指出，廖男2022年10月21日上午與同學在清大工程一館後方機車停車場，發生口角衝突，嗆對方「你怎麼這麼廢，跟個垃圾一樣」、「真是可悲，延畢的垃圾」、「你單純只是爛到沒辦法準時畢業」、「你這種人怎麼還可以活在這個世界上」、「你這種人品難怪畢不了業」、「你沒有必要被人尊重」、「你這種垃圾就應該趕快回去讀書」、「你真的很可憐，沒用的垃圾，真的很沒用」等語，事後遭檢方依公然侮辱罪嫌起訴。

廖男矢口否認犯行，表示雙方先前就有過紛爭，而且確實在爭吵過程中罵出過上述話語，但當天起因是因為考試考不好，自己碎碎念，對方卻以為在罵他，兩人才吵起來。他還說並非不間斷地一直罵出那些話，而是對方持續詆毀他，才讓他暴走。

法官調查，雙方當天確實爭執不休，彼此都口出惡言，對方也對廖男說不好聽的
話，「像是你一樣做專題被別人『靠杯』自己都不檢討」、「所以你不會尊重別人，沒有公德心，也不會合作」、「比國小生還不會合作，比一個國小生還沒有公德心，你這個遠不如國小生的人。」

法官認為，廖男在爭吵中口出惡言，雖然粗俗不得體，但只是衝突當中短暫的言語攻擊，並非反覆、持續出現的恣意謾罵，難認故意貶損他人社會名譽或人格，不構成公然侮辱罪，因此判決廖男無罪。

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