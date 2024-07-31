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林口蝦皮店到店「蓋城池」！上百箱貨物淹沒門口　送貨員臉超臭

蝦皮網購有一項新選擇是「蝦皮店到店」，可以到指定的門市取貨（圖／記者蕭筠攝）

▲蝦皮網購有一項新選擇是「蝦皮店到店」，可以到指定的門市取貨。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台南市的蝦皮智取店30日被目擊，一箱箱待送的貨品多到堆放到馬路上，對人車通行造成交通危險，不料位於新北市林口區的蝦皮店到店也出現類似情況。有民眾在臉書PO出畫面，只見該間店的橘色裝箱多到無處可放，只能一箱箱堆在門口處，幾乎把店門口淹沒，畫面相當驚人。

網友Lily Tsai昨（30日）在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」PO出畫面，位於林口忠孝路的蝦皮店到店近日湧入大量貨品，導致店家只能將一箱箱待送的貨品堆放在店門口，數量至少達上百箱。Lily Tsai表示，該間店門口幾乎快無法通行，送貨員懊嘟嘟（形容臉色難看），希望民眾能趕快去拿貨，「不然真的塞爆了很可怕。」

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▲蝦皮林口忠孝店被民眾目擊，貨物多到幾乎把門口佔滿。（圖／網友Lily Tsai授權提供）

▲蝦皮林口忠孝店被民眾目擊，貨物多到幾乎把門口佔滿。（圖／網友Lily Tsai授權提供，下同）

畫面一出，不少網友紛紛表示「這裡的店員…應該很不想上班了」、「林口家人們的購買力真的很強大，我用蝦皮常常是林口半家門市都點不到」、「蓋城池了」、「我都很佩服蝦皮和便利超商的店員，18般武藝樣樣精通，同時還要維持效率輸出，一邊微笑面對奧客」、「颱風天瘋狂下單的」。

▲蝦皮林口忠孝店被民眾目擊，貨物多到幾乎把門口佔滿。（圖／網友Lily Tsai授權提供）

同樣情況也出現在台南市永康自強路智取店及永康區中正路智取店，有網友在網路社群反映，該2家店貨品量超驚人，貨品除堆滿店內，連店外人行道及馬路都被貨品占用堆滿成「小山」，不排除是因日前颱風假不少民眾在家下單，以及物流車無法出勤所致，但若貨物堆放影響交通，恐怕會造成安全疑慮，店家應設法改善。

▼台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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