　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南蝦皮智取店「貨堆馬路人行道」民眾狂譙　超扯畫面曝光

記者林東良／台南報導

台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方打算寄送的貨品數量非常多，一箱箱待送的貨品多到堆放到馬路上，對人車通行造成交通危險，附近民眾表示，店家貨品堆放在道路，實在離譜，希望該店能設法改善，以維行的安全。

▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者詢問轄區永康分局是否會開單，警方指出，只要有民眾檢舉或報案，警察即會去開單取締，警方也會加強勸導。。

▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蝦皮店到店永康自強路智取店及永康區中正路智取店，是24小時營業店，與一般蝦皮店到店上午11時30分至晚上10時30分營業時間不同，有網友在網路社群反映，該2家店貨品量超驚人，貨品除堆滿店內，連店外人行道及馬路都被貨品占用堆滿成「小山」，實在離譜。

▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

店方人員表示，這貨品都是賣家拿來寄貨的，他們也不知道為何會有那麼多賣家拿來該店寄，他們只是工作人員做該做的事。

▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

附近民眾表示，這種情形真的很離譜，這樣對交通也有很大的影響，像機車騎到店前會因要避開這些貨物，而變更駕駛路線，往快車道行駛，這樣真的很危險，也妨害行人路權，店家應設法改善這種情況。

▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，24小時智取店，是可由民眾自行利用店家提供的電腦收取件機台，自行輸入寄貨取貨，完全不用接觸店員，且沒有時間限制，所以深受時下年輕買家或賣家歡迎，所以貨品量比一般店多很多是可以理解的，但是不是因日前颱風假，物流車沒有來載，以致堆積貨品量太多，正常載運不完，還是平常就是這麼多貨物量，工作人員整理成一箱箱貨，堆放到馬路上來，以致造成這種情況，有待店家改善。

▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝
快訊／「拳擊甜心」黃筱雯惜敗！　巴黎奧運飲恨無緣8強
雞排妹向整形診所求償150萬　敗訴確定
快訊／戴宇軒射箭個人賽首戰6比0完封對手　挺進32強
中風男命喪北斗惡火　嫂嫂哀慟認屍
凱米停電他外出充手機！　遭落石爆頭慘死
台達電高管淪間諜！偷1.6億機密跳槽大陸
陸委會宣布「翻船案」圓滿落幕　家屬對遇難者溺亡沒有意見
快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

凱米侵台前夕縱走「南二段」3登山客失聯8天　最新搜救進度曝

半年前為就近洗腎租屋！中風男命喪北斗惡火　嫂嫂哀慟認屍

雞排妹「敗訴確定」！　整形診所被纏訟4年：人品最重要

高雄暴雨仁武泡水裡！颱風後頻傳「道路下陷 」　緊急封閉搶修

女教師投資虛幣挨詐32萬！拿2千萬冥鈔誘捕車手　怒喊：祛晦氣

嘉義男裝招牌遭電擊...倒地無呼吸心跳　警消AED電擊3次救回

林內坪頂村「大面積崩塌」！　張麗善：緊鄰房屋搖搖欲墜

金門前中士出海釣魚迷航滯陸！傳8月會放人...母嘆：沒收到消息

台達電高管淪間諜！偷1.6億特斯拉充電樁機密跳槽　被抓包下場曝

凱米停電他外出充手機！嘉義男慘遭落石擊中　爆頭陳屍河床

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

凱米侵台前夕縱走「南二段」3登山客失聯8天　最新搜救進度曝

半年前為就近洗腎租屋！中風男命喪北斗惡火　嫂嫂哀慟認屍

雞排妹「敗訴確定」！　整形診所被纏訟4年：人品最重要

高雄暴雨仁武泡水裡！颱風後頻傳「道路下陷 」　緊急封閉搶修

女教師投資虛幣挨詐32萬！拿2千萬冥鈔誘捕車手　怒喊：祛晦氣

嘉義男裝招牌遭電擊...倒地無呼吸心跳　警消AED電擊3次救回

林內坪頂村「大面積崩塌」！　張麗善：緊鄰房屋搖搖欲墜

金門前中士出海釣魚迷航滯陸！傳8月會放人...母嘆：沒收到消息

台達電高管淪間諜！偷1.6億特斯拉充電樁機密跳槽　被抓包下場曝

凱米停電他外出充手機！嘉義男慘遭落石擊中　爆頭陳屍河床

凱米侵台前夕縱走「南二段」3登山客失聯8天　最新搜救進度曝

新買變頻冷氣「開25度卻不涼」　致命傷曝光！台電示警：超耗電

兼顧文化保存與傳承　4大特色！太巴塱青年會所獲卓越建設獎

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

台股波動加劇「獲利機會在哪？」　專家：下半年分批布局成訣竅

快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝

花蓮知卡宣公園受災嚴重！月底恢復開園　七夕市集熱鬧登場

快訊／「拳擊甜心」黃筱雯惜敗！　巴黎奧運飲恨無緣8強

會胖竟是營養不良！醫列「3大症狀」自測中招沒

來台參加會展順道旅遊可申請2千元補助　貿協會展辦公司承辦

女外送員被拒入大廳　碎念後慘遭警衛飛踢

社會熱門新聞

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

隔32間房出租！房客人數多到記不得　惡火一燒奪3命

北斗雙拼透天內部慘況曝！32間房遭燒爛燻黑

即／台中驚傳幼兒園虐童！5孩身上都出現瘀青

彰化透天厝大火　租客驚逃半裸衝出畫面曝

彰化惡火奪3命！屋主疑1樓租客抽菸釀禍

孫安佐帶瓦斯火槍上信義區遭移送！　送驗結果曝光

即／台中火燒公車剩鐵架　司機+5乘客急逃命

北斗3死！租戶控「房東超摳」不裝住警器：罔顧人命

快訊／北斗透天厝大火　1死2命危

更多熱門

相關新聞

台南工會志工兵分兩路以技藝與熱情剪髮

台南工會志工兵分兩路以技藝與熱情剪髮

工會義剪志工樂於奉獻專業技能，回饋社會共同打造「希望家園」，台南市勞工局「做工行善團」義剪團隊，長期以來致力於為機構、醫院與學校的院生提供貼心理髮服務，這不僅是服務的一種形式，更是對社會弱勢族群的實際支持和持續關懷。

黃偉哲城市外交助攻日本友誼市營養午餐定「台南芒果日」

黃偉哲城市外交助攻日本友誼市營養午餐定「台南芒果日」

台南大貨車猛撞！長榮鋼便橋限高架垮了

台南大貨車猛撞！長榮鋼便橋限高架垮了

台南4位教師榮獲全國師鐸獎推薦得獎率六都第一

台南4位教師榮獲全國師鐸獎推薦得獎率六都第一

台南市府完成菁寮排水堤後坡搶修

台南市府完成菁寮排水堤後坡搶修

關鍵字：

台南永康24小時蝦皮智取店貨品馬路　

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

台北超商寶可夢機台大撤場

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面