台南蝦皮智取店「貨堆馬路人行道」民眾狂譙　超扯畫面曝光

記者林東良／台南報導

台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方打算寄送的貨品數量非常多，一箱箱待送的貨品多到堆放到馬路上，對人車通行造成交通危險，附近民眾表示，店家貨品堆放在道路，實在離譜，希望該店能設法改善，以維行的安全。

▲台南市永康區自強路及中正路的蝦皮智取店，店方欲寄送的貨品數量非常多，一箱箱貨品多到堆放到馬路上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者詢問轄區永康分局是否會開單，警方指出，只要有民眾檢舉或報案，警察即會去開單取締，警方也會加強勸導。。

蝦皮店到店永康自強路智取店及永康區中正路智取店，是24小時營業店，與一般蝦皮店到店上午11時30分至晚上10時30分營業時間不同，有網友在網路社群反映，該2家店貨品量超驚人，貨品除堆滿店內，連店外人行道及馬路都被貨品占用堆滿成「小山」，實在離譜。

店方人員表示，這貨品都是賣家拿來寄貨的，他們也不知道為何會有那麼多賣家拿來該店寄，他們只是工作人員做該做的事。

附近民眾表示，這種情形真的很離譜，這樣對交通也有很大的影響，像機車騎到店前會因要避開這些貨物，而變更駕駛路線，往快車道行駛，這樣真的很危險，也妨害行人路權，店家應設法改善這種情況。

據了解，24小時智取店，是可由民眾自行利用店家提供的電腦收取件機台，自行輸入寄貨取貨，完全不用接觸店員，且沒有時間限制，所以深受時下年輕買家或賣家歡迎，所以貨品量比一般店多很多是可以理解的，但是不是因日前颱風假，物流車沒有來載，以致堆積貨品量太多，正常載運不完，還是平常就是這麼多貨物量，工作人員整理成一箱箱貨，堆放到馬路上來，以致造成這種情況，有待店家改善。