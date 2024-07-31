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大陸 大陸焦點 特派現場

陸閩寧鎮翻轉貧困命運　「配飯吃沙」變人人有車有房

▲▼ 寧夏最窮閩寧鎮從吃沙到有房有車 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏最窮[「閩寧鎮」從吃飯配沙到有房有車 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／寧夏報導

大陸寧夏閩寧鎮立志轉型，被稱為「乾沙灘」裡一顆明珠。28年前，村民過著貧脊的生活，後來成為福建省幫扶對象，帶來各種資源以及產業轉型，改善村民生活，成為大陸2021年知名電視劇《山海情》的原型故事。閩寧鎮村民趙鴻回憶，「早年住在地窩子，吃飯滿嘴都是沙，沒想到現在生活出現翻天覆地變化。」

追溯閩寧鎮由來與中共中央總書記習近平有關聯。1997年，時任福建省委副書記習近平前往寧夏考察東西部扶貧協作，發現西海固過於貧苦也不適合發展農業，提出計畫把村民搬遷到銀川河套平原待開發的荒漠地，加上當時有東西部結對幫扶政策，福建和寧夏建立起對口協作關係，習近平親自命名「閩寧鎮」。

▲▼ 寧夏最窮閩寧鎮從吃沙到有房有車 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏最窮閩寧鎮許多移民者是西海固人，早年生活在貧脊大山裡 。（圖／記者任以芳攝）

窮村「吃飯配沙」到有房有車

時間回到上世紀80年代之前，西海固民眾窮到無法想像，鍋裡沒糧、鍋底沒柴、缸裡沒水、身上沒衣服；喝水、上學、看病、耕種都是一個「難」字。1983年大陸中央拍板，讓「苦脊甲天下」寧夏西海固人搬遷到近水、近路的地方，開啟「吊莊移民」漫長之路。

直到90年代，西海固還是有很多人過著貧困日子，最終透過政府安排，搬遷現在的閩寧鎮，但之前也是一片荒灘，只有水，沒有電，沒有像樣的馬路，整體基礎設施十分落後，村民住在簡易的土坯房。隨著閩寧協作帶來產業發展，首先給村民就業機會，接著開展生態修復、防沙治沙、鎮村綠化、環境治理等，基礎設施和生態環境不斷改善，目前綠化覆蓋率超過40%。《閩寧鎮》的劇情成為大陸2021年知名電視劇《山海情》的原型故事

97年搬遷到閩寧鎮的村民趙鴻說回憶，「剛來時只是戈壁灘，在政府和民眾一起努力之後，現在變成一個很美麗的小鎮。」

透過福建協作方式，在當地推動第一個產業是「雙包菇」產業，許多村民透過種菇、養菇、賣菇賺到第一桶金。福建之後陸續進駐許多企業家來閩寧鎮投資建廠，當地百姓可以在家門口就業，孩子老人獲得照顧。

「當時唯一的想法能吃飽肚子，能把孩子能養大，20多年過去了，不但吃飽肚子，把孩子供大，慢慢的過上幸福的生活」，閩寧鎮的村民趙鴻表示，後來客串演電視劇《山海情》，留下劇組的道具，未來打算經營民宿，希望把當年故事保留下來。

▲▼ 寧夏最窮閩寧鎮從吃沙到有房有車 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏最窮閩寧鎮從吃沙到有房有車 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 福建企業到寧夏幫扶，改變閩寧鎮命運。（圖／記者任以芳攝）

閩企業幫扶「閩寧鎮」

閩寧鎮是全大陸唯一以兩個省區簡稱命名的移民小鎮，是閩寧協作的窗口，全大陸易地扶貧搬遷、東西部扶貧協作的成功典範。

舉例來自廈門的富貴蘭（寧夏）實業有限公司位於閩寧鎮原隆村，2019年4月由永寧縣政府及福建援寧工作隊引進。佔地面積39253平方米，總投資5000萬元，設計生產線11條，現有員工110人，年產值達5000萬元（單位：人民幣，同下）。

該產業做紡織，專攻高檔校服、西服、制服、職業裝及各行各業工作服的設計、生產、銷售和服務，一條龍的產銷經營，工廠裡員工都是當地家庭主婦，以及外出打工回流的婦女。

接受《東森新媒體ETtoday》訪問的馬新說，自己本來是家庭主婦，收入都靠先生支撐，現在實現家門口就業，不用外出打工，一個月平均2500元到3千多元薪水，足夠應付當地生活物價，生活慢慢有改善。

工廠有許多家庭主婦來上班，暑假孩子沒人看管，公司提供託管服務，有籃球場以及教室，暑假期間媽媽上班、孩子有類似暑期營，不同年齡孩子讀書、遊戲都在一起，還有老師照應，讓家長很安心。

該公司搭建「四點半」課堂、哲學公益項目，為員工子女放學後學習提供良好學習環境，對當地農村留守婦女進行技能培訓。截至目前，「四點半」課堂已累計服務學生1200名。

▲▼ 寧夏最窮閩寧鎮從吃沙到有房有車 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 企業安排暑期照顧孩子，讓留守婦女專心工作 。（圖／記者任以芳攝）

留守婦女「電商」走出國際、青年回流

閩寧鎮産業扶貧項目不只農業開發或生產工廠，電商直播成為主力產業之一。通過「企業+扶貧車間+貧困戶」的模式，閩寧禾美車間開辦的「巧媳婦創業超市」，吸納80多名農村勞動力就業。

走進直播工廠，多種商品陳列，寧夏紅枸杞、黑枸杞是主力商品之一，其他還有羊奶、八寶茶等當地特色農產品。當地留守婦女馬燕是「巧媳婦」直播帶貨團隊主力之一，原本在家帶孩子，現在自己獨當一面，天天直播跟網友分享商品。

▲▼ 寧夏電商、留守婦女 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏閩寧鎮「留守婦女兵團」靠電商帶動商機。（圖／記者任以芳攝）

馬燕說，透過電商直播改變自己生活，現在自己轉錢自己花，也能照應孩子生活費，跟丈夫講話都比較大聲。

直播團隊負責人也說，「巧媳婦」直播帶貨團隊很多成員沒有出過家門，更別說去外省或是出國玩，但是她們透過直播把產品銷往歐洲，有很多都是自己親手生產出來的商品，通過電商走向全世界。

閩寧鎮鎮長吳鵬也介紹，現在農產品搭上電商的快車，讓民眾不再白做工，過去都是「勞務輸出」，年輕人外出打工，現在有3成年輕人回鄉工作，甚至有教授、博士高學歷的人才回鄉工作；其次，不少農民、工人轉變到有紀律性的工廠環上班，鎮政府會做心理就業輔導，目前月收入3000多。

原本1000多人的閩寧村已經成長為6萬多人的閩寧鎮，2021年，廈門市思明區、湖里區與寧夏回族自治區銀川市永寧縣閩寧鎮有新合作，協助共建打造閩寧產業園，改變閩當地工業基礎薄弱、產業鏈短缺問題，從原本乾沙灘變成金沙灘。

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