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大陸 大陸焦點 特派現場

盼兩岸交流迎向光明　國台辦：衝破台灣某些暗黑勢力阻撓和障礙

▲▼ 陳斌華、大陸國台辦發言人 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華   。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／寧夏報導

今年兩岸記者聯合採訪前往寧夏，近年不侷限傳統媒體，加入台灣青年與兩岸自媒體人。大陸國台辦發言人陳斌華今（28）日親自帶隊體驗吳忠市早茶文化，談及兩岸媒體採訪現象，他也指出，兩岸民眾獲取資訊超過5成以上來自網路，透過不同視角呈現大陸多元風貌，並且呼籲大家一起「衝破台灣某些暗黑勢力的阻撓和障礙」，讓兩岸迎來光明和平。

邁入第22年的海峽兩岸記者媒體聯合採訪今年主題走入寧夏「採訪星星故鄉」。陳斌華表示，自己是第一次來寧夏，也是「首來族」，大約10多年前兩岸聯合採訪也來過寧夏，經過多年產生很大變化，透過這次交流採訪，希望讓外界深度了解寧夏。

今天上午陳斌華親自體驗北派早餐代表-寧夏吳忠市早茶，對於當地飲食文化十分感興趣，尤其是現做牛肉餅，口感外酥內軟是當地招牌特色之一。

由於寧夏是大陸西北省份重要窗口，陳斌華說，「希望能夠讓兩岸同胞，特別是台灣民眾更加瞭解一個生動鮮活的寧夏，來瞭解大陸這十幾年的發展和變化。」

作為新聞界老兵、大陸首批駐台記者，過去來返兩岸有15年採訪經驗，也參加過無數次兩岸記者聯合採訪。之後從媒體人轉戰對台工作系統，去年從國台辦經濟局轉任國台辦新聞局局長兼發言人，已經連續兩年帶隊兩岸記者聯合採訪，去年前往甘肅，今年來到寧夏。

陳斌華表示，「兩岸記者聯合採訪是非常好的形式，加深兩岸記者之間的友誼和工作上交流，我們會努力把活動繼續辦下去，辦得越來越好。」

▲▼ 陳斌華、大陸國台辦發言人 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陳斌華參訪寧夏新能源產業   。（圖／記者任以芳攝）

從扁時代開始至今，兩岸記者聯合採訪今年邁入第22年，每年選定大陸不同省份做主題式報導，讓兩岸記者從中挖掘不同的故事，包括大陸產業脈動、台商產業、歷史人文、美食等議題。

近年聯合採訪也有變化，加入兩岸自媒體人與台青，不再侷限傳統媒體報導。儘管台灣方面指出有台灣網紅接受大陸招待，實際上今年暑假超過上千名台灣大學生、自媒體人前往大陸交流參訪。

「兩岸媒體生態發生很大的變化，從統計數據來看，或是實際生活體驗，新媒體成大家獲得資訊，包括娛樂，還有精神食糧的一個主要的渠道。」陳斌華進一步說，台灣民眾有50%以上，透過網路獲得資訊，包括大陸老百姓也一樣。兩岸新媒體使用率超過9成以上，希望未來繼續加入台青和兩岸自媒體人視角，更貼近年輕人閱讀習慣。

陳斌華表示，兩岸必須增進彼此互相瞭解，才能為兩岸和平和台海穩定，透過媒體注入更多的正能量和確定性。台海形勢越是複雜嚴峻，大家共同努力「衝破台灣某些暗黑勢力的阻撓和障礙」，共同迎來兩岸關係光明美好的未來。
 

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