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大陸 大陸焦點 特派現場

賀蘭山遠古之謎！　揭秘萬年岩畫「太陽神」神秘數字24、16、6

記者任以芳／寧夏報導

大陸西北內陸寧夏省賀蘭山擁有新石器時代留下的「岩畫」，距今至少3千到1萬年前歷史，成為中國三大岩畫體系之一北方岩畫的代表。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪賀蘭山腳下，沿途不少珍貴岩畫，其中太陽神與睜一隻眼閉一隻眼最具代表性，前者象徵當時對太陽的崇拜，並且留下一串神秘數字「24、16、6」，但這些岩畫臉譜真正意義，至今大陸考古學家依舊無法破解，成為難破解的遠古之謎。

▲▼ 寧夏、賀蘭山岩畫、雲計算中心 。（圖／記者任以芳攝）

▲新疆、內蒙、寧夏是中國三大岩畫省份。（圖／記者任以芳攝）

早在文字產生之前，岩畫是人類記錄生活的重要行為，有如孩子般塗鴉，古代先民用寫實或抽象方式，在岩石上繪製和鑿刻的圖案，紀錄生活、祭祀、豐收等生活寫照。

目前世界各大洲都都有發現岩畫，位於寧夏銀川賀蘭山腳下世界岩畫館，是全大陸唯一介紹岩畫的博物館，包括世界七大洲岩畫起源與歷史，還有收藏大陸各地岩畫，分佈十分廣泛。

大陸最多岩畫省份，依序是新疆至今發現有7萬多幅、第2名是內蒙擁有5萬多幅岩畫，第3名是西北內陸寧夏，岩畫內容豐富，題材廣泛，是中國三大岩畫體系之一北方岩畫的代表。

▼ 寧夏賀蘭山保存3萬多幅新石器時代岩畫 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏、賀蘭山岩畫、雲計算中心 。（圖／記者任以芳攝）

賀蘭山萬年前「岩畫」

目前在寧夏賀蘭山共發現岩畫3萬多幅，其中約6000幅集中在賀蘭山岩畫景區，距今已有3000至10000年之久，屬於新石器時代。

實際走訪賀蘭山，高處山頭能見到大陸二級保護動物岩羊，安靜地俯瞰遊客，如同萬年前一樣，牠們早就見證遠古時代人民生活軌跡，賀蘭山東麓許多裸露岩石表面，清處可見各類岩畫，形象生動的動物圖案、人面像，以及狩獵、放牧、舞蹈、各種神秘符號。

70年代末期，當時在賀蘭縣愛國衛生運動委員會成員李祥石，無意間發現賀蘭口溝口兩側山壁上有大批岩畫，立刻上報相關單位。這些岩畫對於當地居民已經習以為常的岩畫，都是只是祖輩留下遺跡，在考古學家眼中卻是珍貴無比遠古歷史。

賀蘭山，初步統計岩畫總量在萬幅以上，根據研究發現岩畫除大多為動物圖案羊、牛、馬，以及神秘符號，初步考證都是石器鑿刻而成，屬於新石器時代產物。其中，各類人面像群類、太陽、星辰等特殊符號，與內蒙、新疆、甘肅一些岩畫主題或表現手法類似，研判古時候北方民族的遊牧遷徙活動範圍很大，極可能在同一個歷史時期或場域留下自己創作。

▼ 鎮山之寶賀蘭山岩畫「太陽神」。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏、賀蘭山岩畫、雲計算中心 。（圖／記者任以芳攝）

賀蘭山「鎮山之寶-太陽神」太多謎底

來到賀蘭山必看的「太陽神」岩畫，磨刻距地面20多米處的石壁上，頭部有放射形線條，面部呈方形朝向東方，雙眼由同心圓組成，還有長有睫毛，頭部有圓形放射狀線條，萬年前存在於賀蘭山上，彰顯當年古代先民對太陽崇拜與信仰，流傳至今成為各地遊客祈福地方，周邊掛滿許多祈求願望的紅色掛件。

年代太久遠，賀蘭山的太陽神真正來歷與創作動機已經不可考，大陸考古學家有一派說法認為是太陽神，賀蘭山岩畫管理處副主任張建國引述其他觀點，太陽神也可能是猴子化身。

張建國進一步介紹，「眼睛兩個重圈、朝天鼻孔、嘴巴以及兩側的囊頰，類似金絲猴樣貌，從側面看，耳朵恰好是一個半圓形。」也許當時創作者看到的猴子不一定在賀蘭山，隨著民族的遷徙，不斷交融交往，最後形成一種新的文化特徵。

「岩畫有如人類童年語言，太陽神屬於人面岩畫，五官肯定是自己創作想像，絕對不是照原樣表現一個人的臉」，張建國繼續說，「很多的人面岩畫由更多的藝術符號巧妙的拼湊組合，這些符號成為約定俗成的文化含義，比如這張臉譜可能是英雄、長老，或是祖先神靈。

外界有此一說，太陽神與中國24節氣有關聯？張建國補充說明，「太陽神最外面一圈頭上光芒是24道，中間一圈是12道，裡面眼睫毛是16道，到現在無法掌握是否與中國24節氣有關聯，因年代離我們太遙遠。」

▲▼ 寧夏、賀蘭山岩畫、雲計算中心 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏賀蘭山岩畫「睜一隻眼、閉一隻眼」，右呈圓形是睜眼，左有兩橫是閉眼 。（圖／記者任以芳攝）

岩畫「睜一隻眼、閉一隻眼」來歷？

賀蘭山最有名岩畫還有「睜一隻眼閉一隻眼」，是唯一不對稱岩畫。通常岩畫都會講求左右一樣，該岩畫呈現不同風貌，一隻眼睛現圓形，代表睜開，一隻眼睛由兩條橫線組成，類似眨眼動作。

賀蘭山解說員也介紹，「可能代表狩獵時樣貌，要去瞄準獵物的表情。也可能是看太陽時樣貌，也類似陰陽交合意思。」

張建國從符號學角度解讀，「早期文字有某些特徵，一個圓圈，兩個短橫是中國最早的象形文字，類似日、月，在中國的傳統文化則是陽性和陰性的代表。」

「睜一隻眼、閉一隻眼」的岩畫另一層意義？張建國分析，「人丁興旺，部族興旺，對人口的一種渴求，在那一時期整個新石器時代來說，可能是生殖崇拜有關聯。」不管是太陽神，或是任何一幅岩畫都具有獨特性，並且年代太久遠，至今都是未解之謎。

▲▼ 寧夏、賀蘭山岩畫、雲計算中心 。（圖／記者任以芳攝）

張建國也說，岩畫的研究已經進入瓶頸期，年份斷代一直無法有準確的斷代，例如賀蘭山岩畫只能估算距今是3000到1萬年的相對年代，因為對於這類研發的年代檢測，還是無法突破問題。

現在最擔心問題就是如何保存賀蘭山岩畫，隨著氣候變遷與破壞，這些遠古遺跡不斷被消磨， 像是石皮脫落、圖案模糊。「我們有很多的工作，只能延緩岩畫的「消亡」數量，除了文物檔案數字化，至今沒有有效方式讓岩畫永遠保存。」

▼ 寧夏政府積極保護賀蘭山岩畫周邊環境，可見岩羊穿梭山頂 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏、賀蘭山岩畫、雲計算中心 。（圖／記者任以芳攝）

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