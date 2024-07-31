　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

長年均溫8.8度！戈壁岩洞藏數據機房　寧夏坐穩大西北雲計算一哥

▲▼ 寧夏、賀蘭山岩畫、雲計算中心 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏中衛市雲計算中心是大西北數據資料重鎮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／寧夏報導

雲計算和大數據產業被大陸政府視為重點發展項目，寧夏省中衛市於2013年發展數字經濟產業，因荒山戈壁灘地形可長年維持8.8度氣溫，有利於機房與數據安全保存與自然冷卻效應。寧夏中衛市數據局副局長任濤介紹，歷經十年努力，建成16座大型超大型數據中心，全西北第一，包括2017年亞馬遜旗下雲計算公司（AWS）項目已落地中衛。未來，新型互聯網交換中心建成後，每年達到100億人民幣產值。

大陸國家發改委把寧夏中衛市列入適合發展大型超大型數據中心建設和運營，過去十年來，積極開發雲計算和大數據產業，相繼獲批國家（中衛）新型互聯網交換中心和全大陸「一體化算力網路國家樞紐節點」（中衛數據中心集群），成為全大陸首個「雙節點」城市。

2021年被中國信通院把寧夏中衛評為數據中心產業發展總指數全大陸第九、西部第一，2023年榮獲「東數西算」標桿城市，集群資產規模近400億元人民幣（含服務器），吸引大陸企業美團、星際大陸、歡聚集團等200多家互聯網及雲計算大數據生態企業落地中衛。同時也為小米、小紅書、愛奇藝等4000多家企業提供海量存儲和大數據計算服務，帶動解決就業5600人以上。

▲▼ 寧夏、賀蘭山岩畫、雲計算中心 。（圖／記者任以芳攝）

▲寧夏中衛市數據局副局長任濤。（圖／記者任以芳攝）

寧夏中衛市數據局副局長任濤接受訪問介紹，中衛發展大數據產業已經將近10年，已經建成大型超大型數據中心16個，包括雲計算產業發展「從無到有」，建成的數據中心有中國電信、移動、聯通、廣電等運營商，還有外商美國亞馬遜旗下雲計算公司（AWS）。

當初為何選中衛市作為大西北數據中心樞紐？從地理位置來看，中衛正好處於中心點，加上寧夏本身擁有荒山戈壁地形，氣候乾燥，年平均氣溫只有8.8攝氏度，加上地震發生率極低等優勢，讓寧夏中衛成為大西北數據重鎮。

任濤補充介紹，中衛整體數據中心空調壓縮機運作時間大約14天左右，其他時間通過自然風冷卻，整體能耗指標十分低，也是當初選定寧夏成為大西北建設數據中心，最重要的優勢。

除了天然地理優勢，寧夏擁有天然能源資源，有利於發展雲計算和大數據中心。首先，中衛位於黃河的麂子灣，水資源條件優越，地下水蘊含非常的豐富；中衛也在大陸非常重要的油氣運輸管道上，是西氣東輸的戰略傳輸通道。

▲▼ 寧夏、賀蘭山岩畫、雲計算中心 。（圖／記者任以芳攝）

▲寧夏中衛市雲計算中心發展商機未來可達100億人民幣   。（圖／記者任以芳攝）

中衛市雲基地人員介紹，「目前已建成亞洲規模最大的天然氣樞紐站。有了油氣資源、土地資源，陸續開發電力能源，有風、電、光伏、水電新能源，包括數據中心都是『綠色用電』，當地電價十分便宜。」

舉例大陸一般城市民眾1度電價格落在0.56元到0.62元之間，工業用電在0.86元到1.8元，寧夏中衛雲基地電價一度是0.36元，優於其他省市，寧夏整體民生與工業用電價便宜一些。

2020年12月底，大陸工信部批復寧夏中衛成為新型互聯網交換中心，可降低共性成本，解決數據傳輸丟失、繞路、傳輸時延長等問題。外界預估建成之後，預估每年有100億人民幣產值。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
勸世影片瘋傳　男女國道沒繫安全帶「猛撞擋風玻璃」
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不肯簽字
台北信義區今晨驚傳爆炸聲：小孩被嚇哭　警消回應了
郭台銘拚大選遭坑殺　1.8億打水漂
快訊／民眾黨發言人林子宇　深夜「碧潭落水」
快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強
快訊／巴黎奧運無緣決賽　「台灣蝶王」誓言下屆捲土重來
快訊／對方退賽！　謝淑薇、曹家奧運女雙晉8強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「閃電五連鞭」馬保國獲封夜店教父再爆紅　傳演出費7位數

賀蘭山遠古之謎！　揭秘萬年岩畫「太陽神」神秘數字24、16、6

女童商場內攀岩「重墜砸地」！　目擊者曝留下大灘鮮血

長年均溫8.8度！戈壁岩洞藏數據機房　寧夏坐穩大西北雲計算一哥

陸閩寧鎮翻轉貧困命運　「配飯吃沙」變人人有車有房

《原神》痛車逆向狂飆　騎士遭撞「升空4公尺」轉3圈重砸引擎蓋

習近平：中國當前經濟發展遇到困難和問題

陸翻船案促使兩岸恢復協商？　國台辦：只有回到九二共識政治基礎

以為是日本特產！他收到「飯店咖啡和茶包」傻眼...網揪1點不挺

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

「閃電五連鞭」馬保國獲封夜店教父再爆紅　傳演出費7位數

賀蘭山遠古之謎！　揭秘萬年岩畫「太陽神」神秘數字24、16、6

女童商場內攀岩「重墜砸地」！　目擊者曝留下大灘鮮血

長年均溫8.8度！戈壁岩洞藏數據機房　寧夏坐穩大西北雲計算一哥

陸閩寧鎮翻轉貧困命運　「配飯吃沙」變人人有車有房

《原神》痛車逆向狂飆　騎士遭撞「升空4公尺」轉3圈重砸引擎蓋

習近平：中國當前經濟發展遇到困難和問題

陸翻船案促使兩岸恢復協商？　國台辦：只有回到九二共識政治基礎

以為是日本特產！他收到「飯店咖啡和茶包」傻眼...網揪1點不挺

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

不只變胖！缺乏維生素D「冒5大警訊」　專家示警了

酸民唱衰奧運國手　垃圾人只想看你跟他自己一樣失敗

蕭淑慎尪又被告！遭控「偷走商業機密」　被逮竟哭求：是她一直逼我

名醫解答「孕婦哪個月胖最多」　媽媽一面倒：真的！

高雄公寓大火時間序曝光！東西堆到天花板清34分鐘　女屋主命危

直擊Hebe、短髮女私約外出！站路邊「肩摸到胸口」一起回香閨全被拍

英跳水王子自爆送「老二襪」給拍檔　1招掌握尺寸

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

4種思考讓你無法快樂　心理學家教你轉念放下

夏克立「在床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝：輕一點

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

大陸熱門新聞

全紅嬋改善困苦家境　父親堅持繼續賣果菜

全紅嬋：如果我不跳水大家還會喜歡我嗎

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

痛車逆向狂飆　騎士遭撞升空4公尺重摔

中國體操選手讓出金牌！為失誤哽咽道歉

女童商場內攀岩「重墜砸地」！　目擊者曝留下大灘鮮血

習近平：中國當前經濟發展遇到困難和問題

大陸最美女官員淪肉慾機器　沒升職還遭軟禁

鞦韆男300公尺高「瞬間墜落」消失　影片曝光網嚇傻

香港「擊劍女神」奪金牌　獎金2400萬元！

陸翻船案促使兩岸恢復協商？　國台辦回應

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

閩寧鎮傳奇！「配飯吃沙」變有車有房

更多熱門

相關新聞

閩寧鎮傳奇！「配飯吃沙」變有車有房

閩寧鎮傳奇！「配飯吃沙」變有車有房

大陸寧夏閩寧鎮立志轉型，被稱為「乾沙灘」裡一顆明珠。28年前，村民過著貧脊的生活，後來成為福建省幫扶對象，帶來各種資源以及產業轉型，改善村民生活，成為大陸2021年知名電視劇《山海情》的原型故事。閩寧鎮村民趙鴻回憶，「早年住在地窩子，吃飯滿嘴都是沙，沒想到現在生活出現翻天覆地變化。」

國台辦：衝破台灣某些暗黑勢力阻撓和障礙

國台辦：衝破台灣某些暗黑勢力阻撓和障礙

AI打詐準確率93%　資安院綜整9大詐騙型態

AI打詐準確率93%　資安院綜整9大詐騙型態

綠界下半年配息9.1元！Q3上線兩大服務

綠界下半年配息9.1元！Q3上線兩大服務

王義川監控說可用不重複人流解套？翟神打臉了

王義川監控說可用不重複人流解套？翟神打臉了

關鍵字：

寧夏中衛市雲計算大數據

讀者迴響

熱門新聞

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

即／晶片股跌！輝達重挫5.78%　股價挑戰百元大關

台北超商寶可夢機台大撤場

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

林郁婷奧運資格遭質疑　IOC：符合規定

對方退賽！謝淑薇、曹家宜闖奧運女雙8強

王冠閎游出亞洲第1　賽後曝光險嗆水

即／00：47日本東京都規模4.7地震

即／12縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

沒人知道我們！北韓神秘之師連殺3強隊

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面