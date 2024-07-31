長年均溫8.8度！戈壁岩洞藏數據機房　寧夏坐穩大西北雲計算一哥

▲ 寧夏中衛市雲計算中心是大西北數據資料重鎮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／寧夏報導

雲計算和大數據產業被大陸政府視為重點發展項目，寧夏省中衛市於2013年發展數字經濟產業，因荒山戈壁灘地形可長年維持8.8度氣溫，有利於機房與數據安全保存與自然冷卻效應。寧夏中衛市數據局副局長任濤介紹，歷經十年努力，建成16座大型超大型數據中心，全西北第一，包括2017年亞馬遜旗下雲計算公司（AWS）項目已落地中衛。未來，新型互聯網交換中心建成後，每年達到100億人民幣產值。

大陸國家發改委把寧夏中衛市列入適合發展大型超大型數據中心建設和運營，過去十年來，積極開發雲計算和大數據產業，相繼獲批國家（中衛）新型互聯網交換中心和全大陸「一體化算力網路國家樞紐節點」（中衛數據中心集群），成為全大陸首個「雙節點」城市。

2021年被中國信通院把寧夏中衛評為數據中心產業發展總指數全大陸第九、西部第一，2023年榮獲「東數西算」標桿城市，集群資產規模近400億元人民幣（含服務器），吸引大陸企業美團、星際大陸、歡聚集團等200多家互聯網及雲計算大數據生態企業落地中衛。同時也為小米、小紅書、愛奇藝等4000多家企業提供海量存儲和大數據計算服務，帶動解決就業5600人以上。

▲寧夏中衛市數據局副局長任濤。（圖／記者任以芳攝）

寧夏中衛市數據局副局長任濤接受訪問介紹，中衛發展大數據產業已經將近10年，已經建成大型超大型數據中心16個，包括雲計算產業發展「從無到有」，建成的數據中心有中國電信、移動、聯通、廣電等運營商，還有外商美國亞馬遜旗下雲計算公司（AWS）。

當初為何選中衛市作為大西北數據中心樞紐？從地理位置來看，中衛正好處於中心點，加上寧夏本身擁有荒山戈壁地形，氣候乾燥，年平均氣溫只有8.8攝氏度，加上地震發生率極低等優勢，讓寧夏中衛成為大西北數據重鎮。

任濤補充介紹，中衛整體數據中心空調壓縮機運作時間大約14天左右，其他時間通過自然風冷卻，整體能耗指標十分低，也是當初選定寧夏成為大西北建設數據中心，最重要的優勢。

除了天然地理優勢，寧夏擁有天然能源資源，有利於發展雲計算和大數據中心。首先，中衛位於黃河的麂子灣，水資源條件優越，地下水蘊含非常的豐富；中衛也在大陸非常重要的油氣運輸管道上，是西氣東輸的戰略傳輸通道。

▲寧夏中衛市雲計算中心發展商機未來可達100億人民幣 。（圖／記者任以芳攝）

中衛市雲基地人員介紹，「目前已建成亞洲規模最大的天然氣樞紐站。有了油氣資源、土地資源，陸續開發電力能源，有風、電、光伏、水電新能源，包括數據中心都是『綠色用電』，當地電價十分便宜。」

舉例大陸一般城市民眾1度電價格落在0.56元到0.62元之間，工業用電在0.86元到1.8元，寧夏中衛雲基地電價一度是0.36元，優於其他省市，寧夏整體民生與工業用電價便宜一些。

2020年12月底，大陸工信部批復寧夏中衛成為新型互聯網交換中心，可降低共性成本，解決數據傳輸丟失、繞路、傳輸時延長等問題。外界預估建成之後，預估每年有100億人民幣產值。