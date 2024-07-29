第10屆台日交流高峰會盛大登場　黃偉哲為台灣國際城市外交發聲

▲「第10屆台日交流高峰會」，29日在福爾摩沙遊艇酒店盛大登場，台南市長黃偉哲、台南市議會議長邱莉莉一起共同為高峰會晚宴活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「第10屆台日交流高峰會」，29日在福爾摩沙遊艇酒店盛大登場，來自日本各級議會、民間團體433位代表與台灣各縣市138名議員及7個友台社團20人參加，台日雙方參與人數均創下新高。

總統賴清德特別錄製影片問候所有參與的台日貴賓，而台南市長黃偉哲、台南市議會議長邱莉莉也一起共同為高峰會晚宴活動揭開序幕，見證台南400意義與歷史性時刻。

賴清德總統表示，誠摯歡迎所有出席今年高峰會的台日貴賓，並恭喜台日交流平台邁入第10屆里程碑，他感謝日本各界對台灣上週受到強颱凱米颱風影響的關心，讓台灣人民深受溫暖與感動，而今年正適逢台南400的歷史性時刻，高峰會也首度辦理在台南，參與人數更是歷年來最多且創下新高，顯見台日雙方對彼此的重視，意義非凡且具有象徵性，並相信各位日本友人在台灣的日子裡，一定會深深愛上台灣、愛上台南。

市長黃偉哲指出，今年是台南400，台南相當榮幸能夠舉辦「第10屆台日交流高峰會」，而今年來訪的議員人數是歷年來最多且創下新高。此外，台日之間長年以來透過互訪、震災與疫情相互扶持，已經累積出許多深厚情誼，並對於未來台日雙方之間的交流，相信一定能持續開展更加多元面向與領域，並藉著今日難得的機會來向日本友人們致上最深的謝意與敬意，感謝日本長期以來對台灣的關懷力挺。

市長黃偉哲強調，希望此次來訪的日本議員皆能盡情體驗台南古都人情味及科技感，感受台南400歷史兼具傳統與創新的力量，他也衷心期盼接下來的日子裡，台灣與日本的友誼能持續升溫，往後不僅是官方交流，市府也會努力推動台日年輕學子們的學習互訪機會，讓台日情誼能向下扎根到年輕世代，促使雙方友誼長存且相互扶持。

議長邱莉莉表示，台日交流高峰會向來是台日地方議會及議員進行交流的重要平台，繼第4屆台日交流高峰會在高雄舉辦後，第10屆高峰會將是第二次在台灣舉辦，能為台灣城市外交盡一份心力備感榮幸。此外，台日交流高峰會每屆皆以舉辦城市之名發表宣言，而這次台南宣言正式宣布，並以「台灣需要日本，日本需要台灣」、「民主、和平、繁榮、永續及互助一直是台灣和日本的共同價值」等語，用台日兩國地方議會的視角來向中央政府倡議，並以共同維護東亞安定，以及讓台灣能在國際舞台上發聲而努力。

此次高峰會活動來自日本的參加者包括3位眾議員、20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方政府及18個友台民間團體，人數合計共有433人，創下在台舉辦的新紀錄，而在台灣的部分，則有15個縣市議會，正副議長及議員138名及7個友台社團20人參加，參與人數亦創下新高，此外，活動將安排台南在地特產攤位展售，還有鼓術、跳鼓陣與陣頭等傳統技藝表演，以及特別精心規劃台南巡禮行程，提供像是文化生態、古都遊覽與企業參訪等多元路線，來供日本賓客自由選擇參加，期望能藉此讓日本友人更加認識與感受台南400文化薈萃之美。

台日高峰會活動包括立委郭國文、林俊憲、賴惠員與副議長林志展及台南市議會多位議員、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧、台灣多個縣市議會代表等均共襄盛舉出席盛會，此外，現場不僅有台南市各區農特產品與伴手禮展示，更特別安排了台南傳統陣頭技藝表演，充分展現台南400魅力與活力，並播映精心製作的台日交流成果紀錄片，來向日方傳達雙方締結友好情誼之象徵。

另此次高峰會還有台南特有奈米噴染蝴蝶蘭作為會場的一大亮點，上面點綴襯托著台日國旗與粉櫻花瓣，讓現場許多台灣和日本友人感到驚喜萬分，紛紛搶著拍照合影，留下深刻美好的台南時光。

