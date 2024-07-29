花蓮北區農作受災嚴重　5鄉市可申請全品項現金救助至8／5止

▲▼花蓮北區農作受災尤為嚴重，經現地勘察5鄉市可申請現金救助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受強烈颱風凱米侵襲，花蓮農業大面積受災，尤其花蓮北區更是嚴重，花蓮縣長徐榛蔚亟為關心縣內救助進度，為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，經縣府及中央相關單位於7月25日、26日連續二日全面現勘，農業部已公告秀林、新城、花蓮市、吉安、壽豐等5鄉（市）為農產業全品項凱米颱風現金救助地區。

受災農友可自今年7月27日起至8月5日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處長陳淑雯說明，本次凱米颱風農業部第一波公告災情最為嚴重的花蓮北區秀林、新城、花蓮市、吉安、壽豐為農產業全品項救助，只要是農作物受損皆可至公所申請。

陳淑雯進一步說明，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

縣長徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至8月5日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。

徐榛蔚強調，凱米颱風期間強風、豪雨，部分農作物災情具有遲發性，請農業處與基層公所持續查報，務必第一時間給予農友支持與協助，也提醒農友如有發現農作受天然災害影響生長異常，請主動向當地公所通報，也可利用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以方便公所確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。