蘇花和仁至崇德7／30下午5時搶通　行車資訊一次看

▲▼受災路段坍土方量達4萬立方公尺，工務段搶災團隊投入人力、機具全力搶災。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路受凱米強烈颱風挾帶強風、豪雨影響，造成台9線和仁（154.8k）~崇德（165.8k）路段內161.3k、162.7k、163.3k、164.2~164.5k等發生多處邊坡崩塌及土石流災情，坍土方量達4萬立方公尺，經公路局東區養護工程分局南澳工務段搶災團隊積極投入人力、機具全力搶災，今30日17時搶通後開放通行一次。

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東區養護工程分局說明，考量配合下清水橋搶修施工交維管制，和仁（154.8K）~崇德（165.7k）路段放行時間如下： 1. 7月30日17:00開放通行1次，和仁、崇德管制站前車輛全數通過後，封閉道路至隔日06：00，夜間管制不開放通行。 2.搶通初期 7月31日後，每日(含假日)採早、午、晚3時段放行： ●上午06:00~08:00 ●中午12:00~13:00 ●下午17:00~19:00 放行時段內到達管制點和仁（154.8K）、崇德（165.7k)車輛將全數放行。 夜間19：00~隔日06：00封閉道路不開放通行。

工務單位提醒，依據氣象情資，蘇花公路山區近日受東海岸低壓帶影響及午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且0403地震後上邊坡尚處於較不穩定狀況，前述放行時段每日管制放行前，將依道路巡查結果不排除或有延後放行或暫停放行之可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，請配合依人員指揮引導通行。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。