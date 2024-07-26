台鐵周末10列北花直達區「全區間停駛」　南迴花東加開11列車

▲台鐵周末北花直達車全區間停駛。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵北迴線和平=花蓮、縱貫線嘉義=新營間因路線受災，目前中斷不通，其餘路段恢復正常行駛，分別規劃7月29日先搶通和平到花蓮間採單線行車、8月1日搶通嘉義=新營單線行車。台鐵公司宣布，因北迴線受損，明後周末兩天10列北花直達車全區間停駛，另南迴和花東間加開11列車。

台鐵公司表示，目前除北迴線和平=花蓮間、縱貫線嘉義=新營間尚有路線受損，未能通車，其餘路段恢復正常行駛。北迴線和平=花蓮間預計於7月29日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另縱貫線嘉義=新營間預計於8月1日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行。路線搶通前嘉義=新營間將以公路接駁因應，如因公路接駁至不及搭乘原班次者，可持原票搭乘後續列車(含新自強號)，不須重新補票。

台鐵公司宣布，因北迴線路線受損，松山=花蓮間直達列車利用率偏低，10列車在7月27、28日(2天)全區間停駛，包括22次、21次、408次、405次、426次、415次、410次、421次、436次、441次。另為加強疏運花東線及南廻線旅客，台鐵加開11列車。

南迴線和花東間加開班次如下：

(一)對號列車

1.7/27、28 5306次普悠瑪號 (花蓮往新左營，08:35開、13:34到) 。

2.7/27、28 5321次普悠瑪號 (新左營往花蓮， 17:26開)。

3.7/27 5303次普悠瑪號 (新左營往花蓮，09:43開) 。

(二)區間(快)車(7/26起每天開8列，至路線恢復正常)

1.4114次 (宜蘭往和平，06:45開、07:49到) 。

2.4133次 (和平往宜蘭，08:20開、09:21到) 。

3.4184次 (宜蘭往和平，15:25開、16:36到) 。

4.4033次 (和平往宜蘭，17:03開、18:06到) 。

5.4206次 (宜蘭往和平，17:56開、18:08到) 。

6.4216次(宜蘭往和平，18:56開、南澳=和平間現時刻行駛)。

7.4046次 (宜蘭往和平，21:05開、22:03到) 。

8.4043次 (和平往宜蘭，23:20開、00:21到) 。