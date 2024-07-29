2萬方土石淹沒軌道！台鐵北迴線和仁至崇德仍中斷　8 ／3前搶通

▲北迴線和仁=崇德間有高達2萬方大量土石流淹沒軌道，預估於8 ／3前才能搶通。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵公司7月28日對外公告，因受強颱凱米影響，29日起除北迴線和平=花蓮間及縱貫線嘉義=新營間尚有路線受損未能通車，其餘路段恢復正常行駛。

台鐵表示，北迴線(和仁=崇德間）K56+820至950，因有高達2萬方大量土石流淹沒軌道，正積極清理搶修，預估於8月3日前才能搶通。

台鐵同時公布，7月29日至8月2日對號列車停駛班次：

(一) 樹林=花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛：

22次、21次、408次、405次、426次、415次、410次、421次、436次、441次、250次、223次、443次、234次、233次。

(二) 1次、2次觀光列車環島之星停駛。

7月29日至8月2日加開對號列車班次：

(一)5306次普悠瑪號（花蓮往新左營，08:35開、13:34到）。

(二)5321次普悠瑪號（新左營往花蓮，17:26開）。

7月29日至8月2日加開區間車班次：

（一）開行花蓮=崇德間班次：

1. 4133次（花蓮往崇德，07:36開、07:58到）。

2. 4114次 (崇德往花蓮，08:14開、08:38到）。

3. 4179次 (花蓮往崇德，11:27開、11:49到）。

4. 4180次 (崇德往花蓮，12:00開、12:23到）。

5. 4217次 (花蓮往崇德，15:42開、16:04到）。

6. 4184次 (崇德往花蓮，16:52開、17:17到）。

7. 4139次 (花蓮往崇德，19:35開、19:58到）。

8. 4140次 (崇德往花蓮，20:15開、20:36到）。

台鐵公司提醒，因受凱米颱風影響，本公司嘉義=新營及和仁=崇德路線不通致運行中斷，搭乘列車票經上述中斷區間於路線通車前辦理退票免收手續費。於官網或台鐵e訂通app申請之颱風退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。