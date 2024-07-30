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社會 社會焦點 保障人權

雞排妹「敗訴確定」！　整形診所被纏訟4年：人品最重要

雞排妹求償150萬遭酸「人心難整」　鄭家純纏訟元和雅4年敗訴定讞　

圖、文／鏡週刊

藝名曾叫「雞排妹」的鄭家純與國內知名整形診所「元和雅」纏訟4年，上訴再上訴的結果全案定讞，她求償150萬元敗訴。元和雅對外表示：「這次的判決再次提醒我們，慎選合作夥伴，任何合作關係，都應該先仔細謹慎地思考 ，人品最重要！」同時表示官司纏訟讓元和雅對人性感到十分失望，並著藉此鄭家純案再次強調「這年頭什麼都能整型，唯獨人心難整」。

一切起因是2012年，雞排妹18歲剛出道時名氣不大，不過元和雅仍願相助，以「廣告代言換免費抽脂手術」的方式，雙方簽訂代言合約；於是元和雅為雞排妹進行大腿環抽療程（包含内側、外側、後側、前側，價值25萬元）。雞排妹則需配合術前、術後治療過程及治療成果照片拍攝，以供元和雅集團與相關事業進行廣告及行銷等使用。

只是雞排妹後來違約未配合拍攝術後照，才以寫真書照片10張取代，元和雅甚至情義相挺買下10萬元寫真集。不僅如此，雞排妹還在寫真集其中一頁寫下「感謝元和雅」，而從2012年長達8年的期間，她也無異議；到了2020年雞排妹卻突然宣稱當年元和雅手術失敗，並認為診所持續使用她的肖像已侵權，要求診所下架代言看板並求償150萬元。

接著雞排妹又在臉書貼文開轟元和雅，元和雅認為難不成雞排妹「抽脂術後8年間出版多本寫真集全靠修圖嗎？」智慧財產及商業法院一審法官認為，雙方對寫真書照片確實存在不定期授權關係，元和雅並未故意侵害雞排妹著作或肖像權，因此判決免賠，雞排妹不服上訴後，智慧財產及商業法院二審合議庭認定，元和雅提供25萬元醫美療程，取得雞排妹寫真書10張照片作為推廣醫美服務之用，雙方確有不定期授權關係存在，最後判決駁回雞排妹鄭家純上訴，全案定讞。

合約官司終於落幕，元和雅發聲明指出非常感謝法院的公正判決，還診所一個公道。當時只是發於善心，願意支持一位新人（雞排妹），卻沒想到多年後卻遭索賠。


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