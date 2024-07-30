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台達電高管淪間諜！偷1.6億特斯拉充電樁機密跳槽　被抓包下場曝

▲前台達電高階主管阮憲熙涉嫌違法營業法，桃園地院今天下午宣判。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前台達電高階主管阮憲熙涉嫌違法營業秘密法，桃園地院今天下午宣判。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前台達電高階主管阮憲熙涉嫌竊取電動車電源供應器關鍵機密，經重製後轉跳槽大陸某科技公司，造成包括台達電、飛宏科技兩家公司重大損失，更衝擊我國充電樁產業布局，經桃園地檢署起訴，桃園地院歷經年餘審理後於今（30）日下午宣判，認定阮違反營業秘密法事證明確，判處有期徒刑2年，全案還可上訴。

判決書指出，被告阮男重製台達電研發的特斯拉電動車充電樁技術檔案，都是屬於台達電的營業秘密，具有秘密性、經濟價值，並有合理之保密措施，被告辯稱，將台達電公司檔案備份至雲端硬碟，是為求個人加班方便，將台達電檔案備份至個人主機電腦，則是防止因台達電公司配發電腦因硬碟受損而遺失資料，所以才備份在個人電腦以求保存，他把法規資料重製到新任職大陸地區公司配發的電腦，作為字典用途時，不慎將台達電檔案一併重製至新任職大陸地區公司配發電腦，主觀上並無違法營業秘密法。

法官認為，被告將公司機密檔案複製至個人主機電腦，已明確違反台達電之資安規範，禁止將文件資料攜出回家加班或用個人儲存裝置存取，亦禁止上傳到個人雲端硬碟等，此部分辯詞顯屬臨訟卸責之詞，不足採信；此外，被告所稱公開法規資料，係任何人均可任意合法取得，被告任職大陸地區公司期間，自行透過網際網路搜尋或是以其他合法管道取得即可，因檢警檢視扣案物內容發覺上情，被告才因情急而臨訟杜撰，此辯詞自非可採。

法官審酌，被告曾任台達電公司研發人員，明知前揭技術資料俱屬台達電之營業秘密，若為競爭對手所用，不僅對台達電在全球充電樁市場之競爭力帶來不利影響，亦衝擊我國高科技產業之命脈，竟仍意圖在大陸地區使用；此外，據台達電陳報，該等營業秘密屬台達電自行研發，經長期反覆測試、驗證之設計成果，在電動車充電樁產業中具有獨特性及技術領先性，屬台達電極機密之檔案，其他廠商自行研發設計在規格、技術上之相同機率甚微，其研究檔案價值，經台達電估算約新台幣1億3,495萬元之成本投入研發與生產，其中關於特斯拉第二代壁掛式交流充電樁之專案銷售，每年營收高達1億6,000萬美金。

法官認為，被告之行為導致台達電每年鉅額營業損失等情，足認被告侵害之法益及造成之損失甚鉅，且被告犯後未表達悔悟之意，猶飾詞推諉，復未賠償告訴人台達電之損失或取得諒解，犯後態度難謂良好，法院合議庭今審結，依違反營業秘密法，處有期徒刑2年，本案仍可上訴。

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