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社會 社會焦點 保障人權

恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人還嗆：我錢準備好

記者許權毅／台中報導

太離譜！一名吳小姐26日開著特斯拉到清水休息站充電，駛入時恰巧只剩「通用充電樁」，不久一名廖男也想充電，卻因空位為CCS2充電樁，上前拍打吳小姐車窗要她讓位，卻語氣不悅稱「在這裡幹嘛？」吳小姐見狀不肯讓，沒想到對方硬拔充電槍、進入車內，甚至想把吳小姐拽出車外。警方將通知廖男到案說明，依妨害自由、毀損送辦。

▲▼。（圖／吳小姐提供）

▲一名特斯拉車主將車停在國道清水休息站充電，遇到一名廖男稱要使用TPC充電樁，要求禮讓，硬拔充電槍、強闖車內，畫面相當離譜。（圖／吳小姐提供）

事發在7月26日，正是凱米颱風外圍環流影響時，天空中下著大雨、風勢強勁。吳小姐回想當時說，廖男駛入時，一旁只有CCS2充電樁是空位，沒有廖男車款可用的TPC充電樁。

▲▼。（圖／吳小姐提供）

▲▼廖男先要求禮讓，吳小姐認為對方態度不佳不願意，廖男開始暴走「拔槍、闖車內」。（圖／吳小姐提供）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

行車紀錄器拍下，廖男一上前就用力敲窗4次，語帶不悅說「過去好嗎？你在這裡幹嘛？」吳小姐馬上回「你敲這麼大力什麼意思啊？」廖男反而說「這是我們位置，我要充電啊」吳小姐反擊「我告訴你啦，這裡CCS2跟TPC都可以用，你有看到嗎」雙方爆發口角。

▲▼。（圖／吳小姐提供）

▲▼廖男強開車門，雙方爆發嚴重口角，廖男情緒激動大吼。（圖／吳小姐提供）

▲▼。（圖／吳小姐提供）

吳接著說「你這麼大力什麼意思？」廖回「啊我要充啊！我趕著要充！」吳回「我不移啊，你叫警察來，這邊本來CCS2就可以充。」廖回「那你要停那邊啊！我趕著要去啦」吳回「剛剛就滿的啊！關我什麼事啊？你的問題。」

接著廖男失控，強硬想拔除充電槍，見無法拔出，直接開啟吳小姐車門，進入車內想操控車輛讓充電槍可拔出，嘴裡還不斷大喊「你可以移啊！X你X的」，離譜情況全被拍下，也讓吳小姐嚇壞。

廖男被鎖在車外後，又強行將充電槍拔下，接著不斷咆哮髒話，開罵吳小姐「你眼睛有沒有問題啊，這邊是TPC懂不懂！讓一下會怎樣？你慢慢告！我錢準備好，你慢慢報警」等語，吳小姐反擊「你剛剛態度很好嗎？為什麼我要跟你互相？」

▲▼。（圖／吳小姐提供）

▲▼吳小姐手腕遭廖男弄受傷，已經驗傷。（圖／吳小姐提供）

▲▼。（圖／吳小姐提供）

吳小姐受訪表示，當下見到對方態度如此，才不肯讓位，倘若是客氣詢問，當然是沒問題。當下只有自己一個女生，對方疑似想把自己拽出車外，趕緊將廖男推出車外鎖門，也在過程中受傷，可見事發當時，廖男推擠力量有多大。

國道第七大隊警方說，到場後廖男已離開現場，將通知廖男到案說明，全案朝妨害自由、毀損等罪偵辦。

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