特斯拉短裙妹正面曝！網讚：單挑戰力超強　他硬拔充電槍還反告

記者許權毅／台中報導

國道清水休息站26日特斯拉充電糾紛，吳小姐單挑開嗆廖男影片瘋傳，幾乎一面倒認為廖男太過分，也有許多網友大讚吳小姐戰力超強大。而廖男已經在27日中午到案，竟當場反告吳小姐妨害自由，理由是認為吳不讓他充電。此外，廖男自稱是要到桃園機場載送客人為真，其加盟車行也說，不排除跟廖男解除合約。

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▲遭廖男當場拔槍、狂飆髒話的吳小姐現場不斷反擊，讓網友大讚戰力超強。（圖／吳小姐提供）



吳小姐說，確實有收到警方通知，預計這幾天要北上再去做筆錄一次，原因是廖男提告妨害自由，導致自己身分多了一個被告。不太能理解原因，不排除會再告誣告，以及先前尚未提告的傷害罪。

不只如此，廖男27日到案說明後，態度也沒有軟化，但是影片拍下種種跡象，都是廖男有錯在先，不只動手毀損吳女車輛，還強闖車內，行徑相當離譜。至於民事部分，廖男也沒有打算和解，吳小姐也說「沒有要跟他和解！」

▲▼廖男強闖吳小姐車內，不斷狂吼要求對方讓自己充電，在休息站內暴走。（圖／吳小姐提供）



回顧事發當下，廖男一上前就用力敲窗4次，語帶不悅說「過去好嗎？你在這裡幹嘛？」吳小姐馬上回「你敲這麼大力什麼意思啊？」廖男反而說「這是我們位置，我要充電啊」吳小姐反擊「我告訴你啦，這裡CCS2跟TPC都可以用，你有看到嗎」雙方爆發口角。

廖男失控，強硬想拔除充電槍，見無法拔出，直接開啟吳小姐車門，進入車內想操控車輛讓充電槍可拔出，嘴裡還不斷大喊「你可以移啊！X你X的」，離譜情況全被拍下，也讓吳小姐嚇壞。

國道第七大隊警方說，到場後廖男已離開現場，將通知廖男到案說明，全案朝妨害自由、毀損等罪偵辦。廖男另外提告吳女妨害自由，依規定受理。