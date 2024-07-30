被硬拔充電槍車損至少3萬　長腿特斯拉女車主怒喊：絕不和解

記者游瓊華／台中報導

國道三號清水服務區26日發生特斯拉充電衝突，一名廖姓男子為搶充電槍，未經另一台車車主吳小姐同意，試圖強行抽出吳小姐的充電槍，還猛力拍打吳小姐車門、車窗。吳小姐火力全開反嗆，影片在網路瘋傳。今天吳小姐透露，廖男未經正常程序硬拔充電槍，導致充電孔受損，加上車窗玻璃、車門烤漆等毀損，維修費破三萬元。吳小姐更不滿地說，至今都未接到廖男電話，她也絕對不會和解。

▲雙方在清水服務區爆發衝突，吳小姐手腕受傷瘀青。（圖／當事人提供）



引發衝突的廖姓男子，26日到清水服務區要為特斯拉充電，竟硬拔另一台正在充電、吳小姐的特斯拉充電槍，還將吳小姐強拉下車。雙方爆發嚴重口角衝突，過程中，吳小姐手腕也受傷，大片瘀青清晰可見。

▲吳小姐的特斯拉遭廖男硬拔充電槍，車損超過三萬元；吳小姐也表示，絕不會和解。（圖／資料照片）



廖男隸屬則是台中某家5星好評的租車公司，據悉雙方僅是靠行關係，但Google頁面顯示車行暫停營業，記者去電詢問是否已經與廖男解約，車行連忙回應「不接受採訪」，隨即就掛掉電話。

吳小姐表示，至今仍未收到廖男的道歉，除了自己受傷，更不允許自己的愛車被這樣對待，因此絕不和解，將走法律途徑解決。