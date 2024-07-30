全國首座智慧教育園區啟用　台中教育大學開創AI教育新篇章

▲台中教育大學智慧教育中心揭牌儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中教育大學為呼應國家希望工程中打造台灣成為「人工智慧島」政策，成立「智慧教育中心」以促進「AI教育化和教育AI化」為目標，培育人工智慧在教育應用之專業人才；於今（30）日舉辦智慧教育中心落成暨啟用典禮，成立全國第一個智慧教育園區。

「台中教育大學智慧教育中心落成暨智慧教育園區啟用典禮」除邀集教育科技產業，匯集產官學界各方代表，共同見證這歷史性的時刻，並結合辦理台北市政府教育局與中教大簽署合作備忘錄，期望透過智慧教育中心提供縣市相關人工智慧與教育大數據分析服務，協助縣市善用AI提升教育成效，善盡台中教育大學的大學社會責任。

「智慧教育園區」結合產官學研，進行智慧教育科技研發，發展人工智慧數位學習系統，開設智慧教育與生成式各類AI系列課程，提升教師AI教學素養，並於今日舉行與Google以及Microsoft兩大國際科技公司合作智慧教室揭牌儀式，開展全國首座智慧教育園區與各界合作序幕。

台中教育大學校長郭伯臣表示，在擔任教育部資訊及科技司司長任內就提出希望能夠促進「AI教育化和教育AI化」，讓學生能善用科技提升學習成效，教師教學能夠善用AI進行因材施教，並且讓AI能以簡單易懂的方式被學習。

郭伯臣說，本校智慧教育中心及園區的建置的初心就是基於此理念，以接軌產業AI化、AI產業化，並透過師資生數位教學課程與教育大數據微學程，以培育師資生具備人工智慧及大數據導入到教學現場之能力。進而希望能發展成為促成跨領域共同發展之合作平台，讓產官學研能透過此平台建立合作夥伴關係，共同推進人工智慧在教育領域的研究和應用。

▲智慧教育中心及園區希望能發展成為促成跨領域共同發展之合作平台，讓產官學研能透過此平台建立合作夥伴關係，共同推進人工智慧在教育領域的研究和應用。（圖／記者游瓊華翻攝）