北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

▲台北市教育局外部顧客滿意度高達96.29%，幼兒園公共化、智慧教育獲肯定 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（13日）公布外部顧客滿意度調查結果，調查顯示北市教育局滿意度逐年提升，今年滿意度獲96.29%創新高，其中專業力、資訊力、服務力及整體表現指標，滿意度均超過85%，教育局員工專業知識更獲得滿意度96.7%肯定，而在北市積極推動幼兒園公共化，幼兒園家長滿意度也高達92.2%。

台北市政府自105年起，針對 10 個機關業務頻繁互動者進行外部顧客進行滿意度調查，教育部分，調查對象包含家長、老師、校長、密切往來的業務團體及政策諮詢專家等，問項除了專業力、服務力、資訊力及整體表現各局處共通問項外，也針對北市重要教育政策進行滿意度調查。

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隨著近幾年，北市教育局積極推動公共化幼兒園政策，截至111學年度北市公共化幼兒園比率達到70%以上，幼兒學費補助目前也是全國最高，因而在幼兒園家長滿意度調查，平均滿意度高達92.2；而在屢獲國際大獎肯定的「臺北酷課雲」數位學習平台，也讓教育局在推動智慧教育的滿意度高達90.1%；其他如學前教育 (89.1%)、實驗教育(87.7%)及雙語教育(86.7%)滿意度皆超過85%。

台北市教育局長曾燦金表示，為記錄北市教育推動成果，自110 年起，相繼發布了學前、實驗、雙語、國際、智慧、資賦優異、身心障礙、技職、樂齡及中小學體育等教育白皮書，以及2本校園工程工具書，並集結成「讓教育成為城市的榮耀」專書，歡迎民眾上網瀏覽。