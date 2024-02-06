種下未來的希望！花蓮推動全國唯一六大免費教育政策　科技打造智慧校園

▲花蓮縣政府保障每位孩子的受教權利，除推動2～6歲幼兒免學費、六大免費教育政策，也全力打造智慧校園。（圖／花蓮縣政府提供，以下同）

地方中心／綜合報導

培養未來的主人翁不能等！每位孩子都是寶，也是國家希望的種子，要讓他們在生命起跑點上都能展翅飛翔，就從「教育」開始，而上學不單單只是傳遞知識、開展對世界的視野，也是發展個人無窮潛能的成長助力。為了讓學齡前孩童都能獲得受教權，花蓮縣政府積極推動2～6歲幼兒免學費政策，提供每人每學期補助1萬5千元幼兒教育券，打造安心就學的友善環境，同時減輕父母負擔。這項舉措不僅支持家長，更重要的是落實教育向下扎根，培育出有潛力的新世代，成為未來社會的堅強力量。

花蓮縣長徐榛蔚用愛散播教育的希望種子，將教育政策列為施政首要考量，除了補助幼兒免費就學，也延續前縣長傅崐萁時期即開始實施的多項零元入學措施，包括「免費教科書」、「免費簿本」、「免收代辦費」、「免費團體保險」、「免費營養午餐」、「免費課後輔導照顧服務」，無論來自城市或偏鄉，孩子們都能平等學習，藉此縮小城鄉差距的落差，實現教育公平正義，創造最好教育的理想環境，花蓮縣也是全國唯一達到六大免費教育政策的縣市。

而在數位浪潮下，現代教育不僅講究多元，更跳脫傳統、走向科技，花蓮縣全縣設置智慧教育中心，導入創客教育、程式應用等課程，利用AI、VR設置「虛擬攝影棚」及「5G示範教室」，在互動中激發孩子的好奇、興趣與成就感，也在北中南區的花崗國中、光復國中及玉里國中成立三處自造教育及科技中心，讓上學變得更好玩！

新興科技結合教學跨領域學習是現今趨勢，花蓮縣致力打造具創新前瞻思維的智慧教育環境，並提供校園與社區資源共享，如：校園智慧網路、活化數位教學、資訊融入應用及雲端數據整合，讓偏鄉教育品質不因先天地理條件而受到限制，也舉辦各類科技教育競賽，像是國中小創客套件競賽、太平洋盃無人機競賽、太平洋盃智能自走車競賽、太平洋盃科技教育競賽、貓咪盃Scratch動畫及遊戲競賽等，學生們可以展現學以致用的豐碩成果，每一件提案也著實表現出他們的自學力與創造力。

▲▼花蓮縣推廣智慧教育環境，並舉辦各類科技教育競賽，讓學子能夠學以致用。

藉由智慧數位推廣，可以消除地域隔閡，落實每位孩子都能得到一樣的教育，除此之外也設立原民實驗教育，繼2018年萬榮國小成立全國第一所太魯閣族實驗小學，豐濱、鶴岡、永豐3所國小之後陸續轉型為阿美族實驗學校，太平國小也在2023年轉型為布農族實驗學校，透過教育學習部落傳統文化，讓文化能夠接續傳承下去。為提升國際競爭力，花蓮縣也極力推動雙語教育、英語說話課，針對54所國中小學引進外籍人士建立雙語教學，營造校園口說情境，更透過「教育希望工程公費留學計畫」，讓孩子走出花蓮、出國學習，是全國唯一送縣內國高中、大學生公費至美國德國留學， 歷時7年累計125人赴外學習，全方位擴充孩子不同技能，打造未來不一樣的願景。

▲花蓮縣是全國唯一送縣內高中、大學生公費留美、留德的縣市。

花蓮不只擁有好山好水，對於智慧城市的願景也一直走在最前面，尤其重視每一位孩子的潛力，深信透過良好的教育，他們將能夠成為堅強、有智慧的未來領袖，因此從幼兒、國中小生再到高中生、大學生，不管是哪個年齡層，花蓮縣政府規劃完善且與時俱進的教育政策，用行動力與執行力來育才、留才、攬才，努力也得到肯定，獲得2022智慧城市智慧創新獎的AIot圖書保健系統，而這份熱忱也會持續下去，為孩子們的希望與未來打拼。