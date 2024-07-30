　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷自爆「不是英雄不會被討論」鄉親大讚！　媒體人：真的急了

▲▼ 。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲黃捷道歉返台勘災，媒體人揭內情：她知道自己闖禍了。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

凱米颱風重創高雄，民進黨立委黃捷因「人不在國內」而飽受輿論批評。黃捷返台後迅速道歉，並連日在社交媒體分享勘災照片，還自爆「支持者如雪片般飛來加油訊息」，有民眾稱她英雄，甚至有人為她鼓掌拍到手瘀青。對此，媒體人張禹宣認為，黃捷一系列行為反映她內心焦急，原因在於總統賴清德到高雄勘災時，她是唯一缺席的高雄市民進黨籍立委。

張禹宣29日在《大新聞大爆卦》節目上表示，黃捷過去不管外界再怎麼罵，她理都不理，然而此次反常地對批評做出一連串回應，「這次為什麼這麼急？」很可能是因為她惹到了賴清德。他進一步說明，在賴清德到高雄災區時，八位民進黨籍高雄市立委中，只有黃捷沒有到場，「她知道自己闖禍、惹到賴總統了」。

▲▼ 。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝賴清德臉書）▲ 高雄7綠委陪同總統賴清德勘災，現場獨缺黃捷 。（圖／翻攝賴清德臉書）

張禹宣認為，黃捷唯一怕的就是賴清德，若非賴親赴高雄勘災，黃捷可能會繼續留在國外，對外界批評置之不理。他指出，黃捷最初在臉書道歉時表示「未來將更謹慎安排行程」，暗示她認為完成個人行程比回高雄勘災更為重要。張禹宣也質疑黃捷出國的具體地點和行程內容。

黃捷返台後積極勘災，她在臉書透露，這幾天勘災過程，她不曾聽到惡毒攻擊，只有溫暖打氣，鄉親甚至替她抱不平、停下車來為她喊加油；收到支持者如雪片般飛來的加油訊息，有鄉親對鼓勵她「不是英雄不會被評論」、「你有在做事我們都知道、不用理那些人」、「代表他們非常怕你」。黃捷更提到，有高雄民眾為她鼓掌致謝，甚至拍手拍到瘀青了。

黃捷強調，這幾天高雄人忙著救災，想的是怎麼解決問題、還能多做什麼，藍營卻幸災樂禍，忙著做政治攻擊。她與她帶領的團隊評價如何，高雄市民最清楚，「我們從不需收割，更不需由坐在冷氣房裡的北部民代說三道四」。

▼黃捷公開民眾加油訊息。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝黃捷臉書）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬
永山龍樹道歉了！　與西班牙選手合照大和解
《淚之女王》文太裕宣布結婚！　遇到能一生相愛的人
獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況
蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」　iOS 17.6重要錯誤
中國夫妻富士山開打　對話太勁爆！母承認「在兒面前愛愛」
YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店看不出真假　列3聲明負

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留滯釣客

快訊／自爆？柯文哲談京華城案：對啦圖利　但哪個地方不合法？

審計部看衰賴清德喊13萬社宅「需300公頃地」　社宅達成數「北市最多」

國防預算明年衝6300億！　軍方：軍事投資付款高峰期

賴清德民調持續飆高　沈富雄揭原因：敢肅貪民眾當然看得起他

綠電交易平台、高銀合作MOU後　近期陸續簽訂綠電交易信託

黃捷自爆「不是英雄不會被討論」鄉親大讚！　媒體人：真的急了

非會員本來就不能參加IPAC內部會議　民眾黨批王定宇在高鐵上自導自演

轟特別預算浮濫編列　王鴻薇：還在執行蔡英文任內的2.4兆花費

在野黨未出席IPAC　王定宇：台灣無法參加內部會議

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留滯釣客

快訊／自爆？柯文哲談京華城案：對啦圖利　但哪個地方不合法？

審計部看衰賴清德喊13萬社宅「需300公頃地」　社宅達成數「北市最多」

國防預算明年衝6300億！　軍方：軍事投資付款高峰期

賴清德民調持續飆高　沈富雄揭原因：敢肅貪民眾當然看得起他

綠電交易平台、高銀合作MOU後　近期陸續簽訂綠電交易信託

黃捷自爆「不是英雄不會被討論」鄉親大讚！　媒體人：真的急了

非會員本來就不能參加IPAC內部會議　民眾黨批王定宇在高鐵上自導自演

轟特別預算浮濫編列　王鴻薇：還在執行蔡英文任內的2.4兆花費

在野黨未出席IPAC　王定宇：台灣無法參加內部會議

台股開低走高上下震盪逾400點！指數收漲59點　台積電跌4元

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留滯釣客

白髮翁開休旅撞2車側翻！暖心騎士助脫困　站後方狂揮手畫面曝

韓21歲饒舌歌手「開玩笑要跳樓」瘋傳腳滑墜樓！　3疑點遭指：造假

金門翻船案今協商達共識　李孟諺盼：陸開放部分旅客到金馬

奧運熱度一屆不如一屆　是時候變得更快更高更強

賣過期和牛遭停業！和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬

高鐵新竹站道岔異常、人員入侵軌道　部分列車延誤

威力彩2.57億獎落基隆！開獎前有異象　老闆：好幾隻鳥飛來飛去

騎士「暫停路中黃網線」下秒被撞飛...畫面曝　網友：三寶的世界

政治熱門新聞

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

未來5年政府財政入不敷出　普發6000現金遭批買票

凱米淹高雄！陳其邁被罵爆　逆風相挺3真相曝光

高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

快訊／陸漁船翻覆案協商　兩岸達成共識

租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

竹市府內閣第8人請辭！都發處長翁義芳轉任市政顧問

Kolas稱隨扈因藥物傳訊示愛！名醫也好奇

打詐越打越多！去年詐騙4萬件、財損88億6年新高　投資詐騙破3成

多圖／「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現

金管會明宣布開放主動式ETF　初期採全透明揭露投組

大稻埕煙火7／31加碼「雙倍綻放」

國防大學5教授退伍申請遭延宕　林岱樺要求：明中午前核定退伍令

賴清德滿意度創新高　黃暐瀚揭3原因：做對了肅貪、親民、反併吞

更多熱門

相關新聞

綠電交易平台、高銀合作MOU後　近期陸續簽訂綠電交易信託

綠電交易平台、高銀合作MOU後　近期陸續簽訂綠電交易信託

面對全球氣候變遷與能源永續的議題，總統賴清德成立「國家氣候變遷對策委員會」，預計首場會議就由台電董事長曾文生打頭陣迎戰能源議題，而綠能仍是未來國家能源發展重要主軸。在地方政府與民間合作推廣綠能方面，高雄市府、高雄銀行日前與國內多家知名太陽能公司簽訂策略合作備忘錄（MOU）後，近來陸續正式簽訂「綠電交易信託合作」，開始拓展綠色金融服務版圖。

賴清德民調持續飆高　沈富雄揭原因：敢肅貪民眾當然看得起他

賴清德民調持續飆高　沈富雄揭原因：敢肅貪民眾當然看得起他

陸漁船翻覆案「沒錄影蒐證」海巡署長道歉

陸漁船翻覆案「沒錄影蒐證」海巡署長道歉

轟特別預算浮濫編列　王鴻薇：還在執行蔡英文任內的2.4兆花費

轟特別預算浮濫編列　王鴻薇：還在執行蔡英文任內的2.4兆花費

酸谷辣斯「拗夢遊拚復出」　王鴻薇：急跟賴清德要位置

酸谷辣斯「拗夢遊拚復出」　王鴻薇：急跟賴清德要位置

關鍵字：

高雄黃捷勘災賴清德道歉

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面