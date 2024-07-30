黃捷自爆「不是英雄不會被討論」鄉親大讚！　媒體人：真的急了

▲黃捷道歉返台勘災，媒體人揭內情：她知道自己闖禍了。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

凱米颱風重創高雄，民進黨立委黃捷因「人不在國內」而飽受輿論批評。黃捷返台後迅速道歉，並連日在社交媒體分享勘災照片，還自爆「支持者如雪片般飛來加油訊息」，有民眾稱她英雄，甚至有人為她鼓掌拍到手瘀青。對此，媒體人張禹宣認為，黃捷一系列行為反映她內心焦急，原因在於總統賴清德到高雄勘災時，她是唯一缺席的高雄市民進黨籍立委。

張禹宣29日在《大新聞大爆卦》節目上表示，黃捷過去不管外界再怎麼罵，她理都不理，然而此次反常地對批評做出一連串回應，「這次為什麼這麼急？」很可能是因為她惹到了賴清德。他進一步說明，在賴清德到高雄災區時，八位民進黨籍高雄市立委中，只有黃捷沒有到場，「她知道自己闖禍、惹到賴總統了」。

▲ 高雄7綠委陪同總統賴清德勘災，現場獨缺黃捷 。（圖／翻攝賴清德臉書）

張禹宣認為，黃捷唯一怕的就是賴清德，若非賴親赴高雄勘災，黃捷可能會繼續留在國外，對外界批評置之不理。他指出，黃捷最初在臉書道歉時表示「未來將更謹慎安排行程」，暗示她認為完成個人行程比回高雄勘災更為重要。張禹宣也質疑黃捷出國的具體地點和行程內容。

黃捷返台後積極勘災，她在臉書透露，這幾天勘災過程，她不曾聽到惡毒攻擊，只有溫暖打氣，鄉親甚至替她抱不平、停下車來為她喊加油；收到支持者如雪片般飛來的加油訊息，有鄉親對鼓勵她「不是英雄不會被評論」、「你有在做事我們都知道、不用理那些人」、「代表他們非常怕你」。黃捷更提到，有高雄民眾為她鼓掌致謝，甚至拍手拍到瘀青了。

黃捷強調，這幾天高雄人忙著救災，想的是怎麼解決問題、還能多做什麼，藍營卻幸災樂禍，忙著做政治攻擊。她與她帶領的團隊評價如何，高雄市民最清楚，「我們從不需收割，更不需由坐在冷氣房裡的北部民代說三道四」。

▼黃捷公開民眾加油訊息。（圖／翻攝黃捷臉書）