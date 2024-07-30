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賴清德IPAC演說「中國是烏俄戰爭支持者」　法律建構武力犯台依據

▲▼總統賴清德30日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會發表演說。（圖／記者陶本和攝）

▲總統賴清德30日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會發表演說。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會時，提到中國近年在東海、南海擴軍，也提及北約峰會的聯合宣言，指稱中國是俄烏戰爭的「關鍵支持者」。他也點出，中國擴權行為也常透過法律戰或扭曲歷史，中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中原則」不當連結，企圖限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據。

賴清德表示，這次IPAC在台灣召開年會，意義非常重大，有23國及歐洲議會、共49位國會議員和政要，不怕打壓，不遠千里而來，不但是歷來人數最多的跨國國會議員訪團，更展現出各國對台灣的重視和支持，也向全球的民主夥伴發出重要的訊息：「民主需要團結，民主需要守護！大家更以行動證明，願意為對抗威權主義擴張而努力」。

賴清德指出，台灣位於第一島鏈的戰略位置，站在世界民主防線的最前緣，有守護民主台灣的決心，更有和大家一起奮鬥，維持區域和平的堅定信念。因為我們深信，台海的和平穩定，跟全球的民主、和平與繁榮發展，息息相關。

賴清德表示，近年來，中國在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也和俄羅斯，在南海、西太平洋區域，進行海空聯合演習。就在這個月，「北約峰會」的聯合宣言指出，中國是俄烏戰爭的「關鍵支持者」。

賴清德說，中國威權主義的對外擴張，除了對周邊國家進行軍事恫嚇，也藉由外交打壓、經濟脅迫、網路攻擊、散布錯假訊息等手段，不斷提升灰色地帶侵擾，破壞區域的穩定。

此外，賴清德表示，中國的擴權行為，也經常是透過法律戰，或是扭曲歷史。法律是公平正義的防線，歷史是自我反省的鏡子，絕不能夠拿來作為對外侵略的藉口，大家將探討的聯合國大會第2758號決議，就是非常顯著的例子。

賴清德也藉這次機會，特別感謝美國政府及歐洲議會等國際力量，分別透過公開說明或決議，反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中原則」不當連結，企圖用來限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據。

賴清德強調，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅。台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」（Democratic Umbrella），讓民主夥伴國家，免於威權擴張的威脅。攜手促進世界的民主、和平與繁榮，這是我們對國際社會的承諾，也是台灣當前的全球願景。

接著，賴清德闡述台灣會以「和平四大支柱行動方案」，做為行動指引：第一個支柱是，強化國防力量。我們將持續推動國防自主，以及國防採購，建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛體系。上個月，也已經宣布，將在總統府，成立「全社會防衛韌性委員會」，來強化社會整體的韌性，足以因應各項挑戰。

賴清德說，上個禮拜台灣剛舉行全國性防衛作戰的軍事演習，今年特別以「無劇本、實戰化」的方式，來驗證國軍的應變能力，也展現我們守護國家的決心。

第二個支柱，賴清德表示，是建構經濟安全，台灣擁有強大的科技實力及創新能力，半導體產業也領先全球。這是台灣的優勢，也是台灣的責任，我們將持續努力，跟理念相近國家，一起打造「民主晶片」（democracy chips）永續供應鏈，促進世界的繁榮發展。

賴清德期盼，台灣和各國深化經貿連結，包括加入CPTPP，與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），接續推動「台美21世紀貿易倡議」，以及「台英提升貿易夥伴協議」（ETP）的後續協議談判，共同創造更豐碩的經貿成果。

第三個支柱，賴清德表示，會加強與民主國家肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰，靠實力達到和平的目標。他說，G7領袖上個月發表公報，重申台海和平穩定，對國際安全及繁榮不可或缺，並且首度納入支持台灣有意義地參與國際組織；另外，IPAC今年啟動的「MIST 行動計畫」，讓各國能夠瞭解，在台海地區發生的任何衝突，都將對全世界，造成比俄烏戰爭和COVID-19疫情，更深遠的經濟衝擊。

第四個支柱，穩定而有原則的兩岸領導力。賴清德表示，大家都很關切兩岸關係，身為國際負責任的一員，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑不亢，維持現狀。願意在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國進行交流，降低衝突，達到台海和平。

最後，賴清德說，台灣需要世界，世界也需要台灣。促進民主、和平、繁榮，是全球共同的目標，再次感謝大家力挺台灣，也期待繼續團結一致，攜手合作落實願景，開創更美好的未來。

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