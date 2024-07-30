賴清德民調持續飆高　沈富雄揭原因：敢肅貪民眾當然看得起他

▲總統賴清德與前桃園市長鄭文燦。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》29日公布最新民調，總統賴清德的施政滿意52.0%、信任度55.2%，被外界認為是不錯的成績單。對此，前立委沈富雄昨（29日）表示，賴清德民調持續飆高，抗中保台、肅貪是主因。而鄭文燦案更看出對案子放手處理，不像以前讓外界認為「壓案子」或「不敢動」，賴清德捨得這樣做，民眾就看得起他，自然心中有一份評價，民調也反映出這個結果。

沈富雄於節目《POP大國民》表示，自己曾聽說，過去比鄭文燦還不重要的案子都有人「出手關心」，造成該辦沒辦的狀況，而且還不需要非常高的層級。所以，賴清德捨得這樣做，民眾就看得起他。

沈富雄認為，鄭文燦案事先賴清德如果完全不知情，實在有違常理，所以有人要動鄭文燦，一定也會用某種方式讓賴清德知道，而賴的意見應該也是該辦就辦或是揮揮手默許。

最後，沈富雄強調，外界認為這件事對民進黨傷害極大，可能會傷害到賴清德自己，但他認為最後會是「短空長多」，民眾其實都認為肅貪相當重要，心中自然有一份對賴清德的評價，當然民調也反映出這個結果。

▼美麗島電子報賴清德民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年7月23與26日（24與25日因颱風停班未執行），調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。行動電話抽樣架構則依數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取的行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼末碼＋用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人（住宅電話752人，行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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