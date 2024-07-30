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綠電交易平台、高銀合作MOU後　近期陸續簽訂綠電交易信託

▲▼高雄市財政局長陳勇勝、經發局副局長高鎮遠29日代表出席高雄銀行與國內多家知名太陽能公司簽訂策略合作備忘錄（MOU）活動。（圖／記者陶本和攝）

▲高雄市財政局長陳勇勝、經發局副局長高鎮遠日前代表出席高雄銀行與國內多家知名太陽能公司簽訂策略合作備忘錄（MOU）活動。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

面對全球氣候變遷與能源永續的議題，總統賴清德成立「國家氣候變遷對策委員會」，預計首場會議就由台電董事長曾文生打頭陣迎戰能源議題，而綠能仍是未來國家能源發展重要主軸。在地方政府與民間合作推廣綠能方面，高雄市府、高雄銀行日前與國內多家知名太陽能公司簽訂策略合作備忘錄（MOU）後，近來陸續正式簽訂「綠電交易信託合作」，開始拓展綠色金融服務版圖。

總統府「國家氣候變遷對策委員會」原訂7月下旬舉行首場會議，但因凱米颱風攪局延期至8月上旬；據了解，首場會議將由台電董事長曾文生以「台灣電力供需轉型與挑戰」為題進行專題報告，等於第一場戰役，就是正面迎戰棘手的能源議題。

雖然近期社會上多有討論「核能」的未來發展，「國家氣候變遷對策委員會」的副召集人童子賢，就是主張再次採納核能的倡議者之一；不過，該委員會的會議討論階段，之所以採「閉門」，據了解關鍵原因除了讓大家可以暢所欲言外，行政部門將在會議中釋出相關科學數據，讓大家能在「共同資訊基礎」上進行討論；換言之，就是避免讓部分人士在能源議題的資訊落差，被社會太過公開的公斷。

因此，「綠能」依然是國家未來能源發展的重要主軸。至於地方政府與民間方面，也持續推廣綠能，尤其是綠色金融服務；舉例而言，高雄市府、高雄銀行日前就與國內多家知名太陽能公司簽訂策略合作備忘錄（MOU），包括怡和集團怡和綠電超商平台、南方電力公司、磐軒公司、雲豹能源科技公司等。

▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」委員名單，首場會議預計8月上旬召開。（圖／記者陶本和製表）

▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」委員名單。（圖／記者陶本和製表）

在簽訂策略合作備忘錄（MOU）後，近期也進入實務層面，好比高雄銀行就與弘昌泰綠電正式簽訂綠電交易信託合作。高銀總經理徐翠梅表示，透過金融專業能力，為綠電市場建立一個安全、穩定的交易模式，一方面能滿足企業對綠電日益增長的需求，同時亦有助推進綠能供應鏈發展，助力更多中小企業達成淨零碳排目標。

徐翠梅表示，引入信託制度是此次合作的一大亮點，通過設立協力廠商信託專戶，可確保電費資金的安全流動，專款專用，降低交易風險，不僅增強了資金管理的透明度，也為發電業與售電業提供了更穩固的財務保障。

弘昌泰綠電總經理胡富堯則表示，綠電需求在全球範圍內日益攀升，特別是在台灣，隨著科技技術的發展及企業永續轉型，可預期綠能市場將持續擴大。期待高銀金融專業能力，能為綠電市場建立一個安全、穩定的信託交易模式，這樣的合作機制，可確保電費資金的安全流動，專款專用，降低交易風險，也為發電業與售電業提供穩固的保障，以及用戶提供三贏的解方。

胡富堯表示，在淨零碳排和能源轉型的全球趨勢下，今年7月16日立法院也通過電業三法的修法，奠立台灣再生能源自由化根基，讓綠電自由化交易更加成熟穩健，截至今年7月台灣已有68家再生能源售電業取得能源局許可，並積極協助媒合供給端與需求端之缺口。

▼高雄銀行近期也陸續正式簽訂「綠電交易信託合作」。（圖／記者陶本和攝）

▲▼高雄銀行近期也陸續正式簽訂「綠電交易信託合作」。（圖／記者陶本和攝）

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