金門快艇案達共識！　許宇甄：盼兩岸重建對談管道

▲「陸船翻覆案」達成協商。（圖／記者林名揚翻攝）



記者崔至雲／台北報導

一艘中國大陸籍快艇今年2月在金門海域作業時，疑逃避我國海巡署船艦追逐，造成2名陸籍漁民死亡，兩岸日前經過多次協商，但均未有共識。雙方今（30日）終於再次重啟協商，雙方也達成共識。對此，國民黨立委許宇甄表示，從該事件能圓滿落幕來看，希望兩岸能在此次對談模式基礎上，重新建立對談管道，以緩解兩岸緊張情勢。

許宇甄指出，金門翻船事件雖然是一次危機，但對兩岸關係恢復對談來看也是一次轉機，自總統蔡英文上任後，兩岸罕見面對面密集談判，雖然我方在此事件上顯得理虧被動，但從改善兩岸關係來看，卻是一種新的對談方式。這次在以大陸紅十字會談判的名義下，讓兩岸對談有新的方法可以參照，希望海基會、海協會能依循此模式，重新建立對談機制。

許宇甄認為，回顧兩岸關係的發展歷史，1980年代，因雙方互不承認主權，因而在官方互動上處處敏感，1990年9月，兩岸曾為了解決大陸偷渡客遣返問題，通過兩岸紅十字會在金門進行談判，並簽署了「金門協議」，後來才開啟海基會與海協會的會談模式，直到2016年後才完全停止，在雙方沒有互信及互動共識的情況下，回到紅十字會模式是一種可行的方案。

許宇甄強調，總統馬英九執政時期，兩岸關係相對和平穩定，海基會、海協會進行的重要會談共有20次，另外還創造雙方領導人在新加坡歷史性的會晤，這是兩岸關係的重大里程碑。但蔡英文上任後，兩岸關係越來越冷，大陸對外推動台灣海峽內海化，打破了原先兩岸的善意平衡，賴清德上任後的新兩國論，將兩岸關係放進冷凍櫃，雙方完全沒有互信基礎，現在要尋求共同規範非常不容易，今天金門事件的處理模式，是兩岸恢復關係的第一塊墊腳石，呼籲雙方務實面對兩岸問題，並在紅十字會模式的基礎上，重新建立對話機制，穩健處理兩岸關係。

