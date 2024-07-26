賴清德稱「治水預算有發揮功能 」 　許宇甄轟：居然還沾沾自喜

▲凱米颱風重創中南部，總統賴清德至高雄勘災 。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

凱米颱風重創高雄，總統賴清德今（26日）赴高雄美濃勘災期間提到，「旗山地區這次淹水情形較莫拉克風災輕微，顯示這幾年投入治水預算有發揮功能」。對此，國民黨立委許宇甄抨擊，在面對百姓家園汪洋一片時，賴清德居然還可以沾沾自喜，真是無視百姓財產損失，只想誇口自己做最好，這種不顧民間疾苦的政府，是我們想要的嗎？

許宇甄表示，前瞻基礎建設計畫總期程自 106 年 9 月至 114 年 8 月，總經費 8,400 億元，分5期執行。第1期至第4期法定預算已經編列 7,696 億元，第5期預計還要編列700億元。為了因應氣候變遷下國土安全之需求，前瞻建設已編列1807億元用在水環境建設，以加速治水、供水及親水基礎建設，從此次凱米颱風造成的影響來看，未來治水預算的分配需要重新檢討，應改以排水、防洪、國土保育為主，沒有完善的治水規畫，國人就不會有宜居舒適的家園。

許宇甄指出，20多年來，中央政府投入治水的公務預算、特別預算、基金預算，已花費超過1兆1000億元，但治水成效在每次豪大雨後都會受到質疑，此次凱米颱風帶來驚人的雨量，再次讓各地治水破功問題浮現，民眾想知道，政府的治水預算到底都花去哪裡了？除了要檢討預算花費情況，也要檢視這次淹水有沒有人禍問題，怎麼會出現重劃區排水系統沒有完善就蓋大樓？地下室變成滯洪池，車庫變成大型游泳池，為何會造成這些情況？中央、地方都應檢討改進。

許宇甄批評，今日賴清德赴高雄勘災時竟然表示，這次淹水情形較莫拉克風災輕微，顯示這幾年投入治水預算有發揮功能。在面對百姓家園汪洋一片時，賴總統居然還可以沾沾自喜，認為治水有成效，不然還會淹的更嚴重。真是無視百姓財產損失，只想誇口自己做最好，這種不顧民間疾苦的政府，是我們想要的嗎？

許宇甄認為，近年來，氣候變遷日益劇烈，強降雨次數增加，排水系統若未升級改善，全國各區都可能面臨淹水問題。根據中研院的研究，台灣總降雨量並沒有明顯變化，但降雨強度卻隨著全球暖化增加30％。也就是說，當豪大雨的降雨比例增加時，下小雨的比例就會減少，大雨就可能對老舊的排水規畫造成巨大衝擊，中央政府應全面檢視全台易淹水地區的治水情況，由中央編列預算協助改善，以減少淹水可能帶來的危害。

許宇甄強調，治水不是一朝一夕可以完成，全球各地，皆受極端氣候所導致的突發性暴雨所苦，降雨量往往超出預設的防洪標準，傳統的治水方式已經無法遏止水患，中央與地方應該齊心合作，制定更完善的氣候因應政策，因應強降雨的治水工程應更積極的規劃並落實改善，而國土保育、節能減碳也不能偏廢，為了使下一代有宜居的家園，我們除了要做好治水改善工作，也應正視氣候變遷所帶來的課題，以謙卑的態度面對大自然的轉變。

