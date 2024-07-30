北斗3死！租戶曝「房東超摳」很多房出租　控不裝住警器：罔顧人命

▲北斗大火奪3命，租戶稱房東摳門，連住警器都不裝。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣北斗鎮中山路一棟4樓透天厝30日清晨6時許發生嚴重火警！警消獲報到場，救出屋內6人，其中3人經緊急送醫搶救後，不幸宣告不治。租戶指控，房東很多房產、很摳門，連煙霧偵測器都不裝，造成這麼嚴重的事件，根本罔顧住戶安全。

彰化縣消防局清晨6時19分接獲民眾報案，中山路一棟出租房發生火警，隨即派遣各式消防車輛前往救援，抵達現場時發現，一樓已全面燃燒，趕緊架梯救出4男2女，其中3人被救出時已無生命跡象，經搶救過後3人均宣告不治。

初步了解，莊姓屋主與妻子同住於2樓，3、4樓則為出租套房，整棟樓包括屋主夫妻在內約有10多名住戶，1樓則擺放多輛電動機車，一旁的平房則是用來擺放金紙與其他雜物。

多名租戶透露，房東有很多房產在出租，每個月租金4千、水費150元，另外還有販售電動機車。租戶指控，房東生性摳門，連煙霧偵測器（住警器）都不裝，房屋還都是違建，根本罔顧住戶安全。

其中一名租戶提到，不管在事件中死亡的是台灣人還是外籍移工，這都是3條人命，這起事件造成這麼多消防人員在這邊搶救，違建一定要下令拆除。