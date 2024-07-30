彰化惡火奪3命！2層樓隔16間房出租　屋主懷疑1樓租客抽菸釀禍

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣北斗鎮中山路一棟4樓透天厝今(30日)清晨6點多發生火警，警消獲報到場後救出屋內6人，其中2男1女無生命跡象，送醫搶救後宣告不治，另2人受傷送醫。據了解，現場3、4樓共被隔成16間房間出租，大部分出租給外籍移工。莊姓屋主表示，一樓旁平房則出租給一名58歲男子，該男平常有吸菸習慣，懷疑是屋內堆置雜物、電池引發火警，詳細起火原因仍待調查釐清。

▲彰化北斗透天厝發生火警，屋主(左二)說明情況 。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣消防局今晨6點19分接獲報案，立即出動各式消防車前往救援，並架梯救出屋內受困者，1名男在1樓被發現、1男1女則在4樓被發現，而3人經送醫搶救後，先後宣告不治。現場1樓擺放多部電動機車，另一旁的平房內擺放金紙及雜物，但當警消抵達時1樓已全面燃燒，可怕的黑色濃煙還不斷向上竄升。

▲屋主表示一樓平房租給一名58歲男子，指對方有抽菸。（圖／記者唐詠絮攝）

屋主表示，3、4樓為出租套房，每層樓隔成8間，總共約16間房間，整棟樓約住10多人，租客多為移工；另外1樓旁的平房則是租給一名58歲顏姓男子，一個月租金4000元，顏男才剛租沒幾個月，屋主表示顏男，曾有輕生情況及吸煙習慣，懷疑是對方抽菸釀禍，導致屋內堆置電池引火爆炸，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

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▲▼彰化北斗一棟4層樓透天厝發生火警，造成3死3傷。（圖／記者唐詠絮攝）