　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北鐵皮屋爆炸起火…旁邊還有油罐車！　警消射水灌救

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市瑞芳區大寮路一處2層樓鐵皮屋今(29日)上午9時43分許傳出火警，現場一度傳出爆炸聲及火煙，且一旁還有一輛油罐車。警消獲報趕抵現場時，已經竄出大量黑煙，在確認該處為工寮，且無延燒之虞後，立即射水、並於10時07分撲滅火勢。

▲▼新北瑞芳工寮火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北瑞芳工寮火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消初步了解，由於員工未上班，因此鐵皮工寮內並無人員受困，但保險起見警消仍入內搜索3次，均確認無人。鐵皮屋內堆放輪胎、雜物，燃燒面積約10平方公尺，詳細起火原因尚待進一步釐清。

▲▼新北瑞芳工寮火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼新北瑞芳工寮火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼新北瑞芳工寮火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
特斯短裙妹正面曝！網讚：戰力超強　他硬拔充電槍反告
奧運救生員「下半身太搶鏡」救援！　網笑：他該拿獎牌
「空服員受不了狂吐」乘客崩潰要口罩　美聯航班緊急降落
快訊／抓到了！威脅大法官人身安全　男保全落網
荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！上場遭噓爆　現場影片曝
Hani未婚夫醫生爆「患者四肢捆綁」暴斃亡！　網灌爆她IG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南安定賽車場女廁爆偷拍！警當場查獲針孔　色大叔遭逮送辦

特斯拉短裙妹正面曝！網讚：單挑戰力超強　他硬拔充電槍還反告

竹山地層下陷180cm！26棟別墅門前變大峽谷　緊急加固灌漿防塌

快訊／抓到了！留言「威脅大法官人身安全」　男保全桃園落網

快訊／新北鐵皮屋爆炸起火…旁邊還有油罐車！　警消射水灌救

愛上繼女恐嚇「說了媽媽就得改嫁」　狼繼父性侵半年不放手

嘉市議員遇2度假車禍設局！遭棍打、辣椒水狂噴　4惡煞下場曝

爆黃承國父喪多名警官幫摺紙蓮花　蘇煥智挨告誹謗獲判無罪

快訊／台灣漁船再遭日本海保廳攔截　8人連船被查扣押往石垣島

善心翁衝銀行匯錢助「戰地醫生」　內湖警銀半年保民眾5500萬

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

台南安定賽車場女廁爆偷拍！警當場查獲針孔　色大叔遭逮送辦

特斯拉短裙妹正面曝！網讚：單挑戰力超強　他硬拔充電槍還反告

竹山地層下陷180cm！26棟別墅門前變大峽谷　緊急加固灌漿防塌

快訊／抓到了！留言「威脅大法官人身安全」　男保全桃園落網

快訊／新北鐵皮屋爆炸起火…旁邊還有油罐車！　警消射水灌救

愛上繼女恐嚇「說了媽媽就得改嫁」　狼繼父性侵半年不放手

嘉市議員遇2度假車禍設局！遭棍打、辣椒水狂噴　4惡煞下場曝

爆黃承國父喪多名警官幫摺紙蓮花　蘇煥智挨告誹謗獲判無罪

快訊／台灣漁船再遭日本海保廳攔截　8人連船被查扣押往石垣島

善心翁衝銀行匯錢助「戰地醫生」　內湖警銀半年保民眾5500萬

凱米威力驚人！花蓮崙天便道遭沖刷淘空　24小時搶修已可通行

台南安定賽車場女廁爆偷拍！警當場查獲針孔　色大叔遭逮送辦

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

巴黎奧運泳池的守護者！救生員撿起泳帽獲全場掌聲

IVE意外開全麥！伴奏突消失　Liz緊急飆高音「零修音實力」曝光

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

陳喬恩鏡頭前「難得全素顏」！真面目現形 完妝對比照曝：額頭禿了

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

新光三越推奧運美食優惠　SOGO大巨蛋酒款買一送一

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

社會熱門新聞

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人還嗆：我錢準備好

桃園倉儲晚間大火！上百消防員搶救中

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄颱風夜爆凶殺案！兇手逃亡5天落網了

超渣老公偷吃3女　妻見海量鹹濕簡訊氣炸

快訊／高雄鋼材工廠火警！現場傳爆炸聲

快訊／阿里山清晨落石！台18線雙向中斷

飼主出國3週不甩毛孩！米克斯瘦到見骨陳屍籠旁

西裝男大鬧麥當勞！被壓制畫面曝光

獨／調查局高官是痴漢　北捷連摸2女判囚1年4月

竹山地層下陷180cm　26棟透天別墅住戶緊急撤離

受刑人「偷吃蛋」遭獄方處分　獲國賠

雲林新興宮天赦日起大火　20神尊全毀慘況曝

更多熱門

相關新聞

新北6區成屋房價創新高　永和、新店都見9字頭

新北6區成屋房價創新高　永和、新店都見9字頭

上半年新北6行政區房價創區域新高，其中包括中和、永和、汐止、新店、鶯歌。專家表示，這6區可分成2大類，首先是低總小宅買氣受新青安帶動，再來是輕齡大樓結合成熟生活機能，吸引換屋族目光。

獨／調查局高官是痴漢　北捷連摸2女判囚1年4月

獨／調查局高官是痴漢　北捷連摸2女判囚1年4月

快訊／高雄鋼材工廠火警！現場傳爆炸聲

快訊／高雄鋼材工廠火警！現場傳爆炸聲

竊賊颱風天爬窗搜刮財物　東挑西撿行徑囂張

竊賊颱風天爬窗搜刮財物　東挑西撿行徑囂張

快訊／阿里山清晨落石！台18線雙向中斷

快訊／阿里山清晨落石！台18線雙向中斷

關鍵字：

新北瑞芳火警影音

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

明「全台下2天」　雨最大地區曝

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面