快訊／新北鐵皮屋爆炸起火…旁邊還有油罐車！　警消射水灌救

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市瑞芳區大寮路一處2層樓鐵皮屋今(29日)上午9時43分許傳出火警，現場一度傳出爆炸聲及火煙，且一旁還有一輛油罐車。警消獲報趕抵現場時，已經竄出大量黑煙，在確認該處為工寮，且無延燒之虞後，立即射水、並於10時07分撲滅火勢。

▲新北瑞芳工寮火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消初步了解，由於員工未上班，因此鐵皮工寮內並無人員受困，但保險起見警消仍入內搜索3次，均確認無人。鐵皮屋內堆放輪胎、雜物，燃燒面積約10平方公尺，詳細起火原因尚待進一步釐清。