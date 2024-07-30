包租公「隔45間房出租」！房客人數多到記不得　惡火一燒奪3命

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化北斗中山路一棟4樓透天厝今(30日)清晨6點多發生火警，造成2男1女受困屋內，警消獲報後趕抵現場救出3人均無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，另2人受傷送醫。據了解，屋主將2棟4層樓透天厝及隔壁的1樓平房，總共隔成45間房出租，每間月租金4000元，月收租金可達18萬租金，人數多到連屋主都不清楚實際住戶有多少。

▲彰化北斗透天厝發生火警，現場右側為1樓平房及雙併4層樓透天厝。（圖／記者唐詠絮攝）



初步了解，現場為2棟4層樓透天厝，另旁邊還有一間平房，均為莊姓屋主所有，其中右側4層樓透天厝1樓為屋主經營的機車行店面，屋主及妻子同住2樓，3、4樓每層樓隔成8間房出租，共16間；左側透天厝1樓右側為店面，左側隔4間，2、3、4樓每層均隔8間房，共28間房出租，另右側平房出租給58歲顏姓男子兼放雜物。

▲屋主將透天厝及平房隔成45間房出租。（圖／記者唐詠絮翻攝）



總計莊姓屋主將2棟4層樓透天厝及1樓平房，共隔出45間房出租，每間房月租4000元，租房人數多到連屋主自己也不清楚到底有多少人住在裡面。屋主懷疑是一樓平房租客抽菸釀禍，火勢一樓往左側延燒到1樓機車行，導致電池引火爆炸，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

多名租戶透露，房東有很多房產在出租，每個月租金4千、水費150元，另外還有販售電動機車。租戶指控，房東生性摳門，連煙霧偵測器（住警器）都不裝，房屋還都是違建，根本罔顧住戶安全。

▲屋主（左二）現身說明。（圖／記者唐詠絮攝）