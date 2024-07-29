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社會 社會焦點 保障人權

快訊／失聯148天！鹹粥嬤19歲金孫有消息了　人在金三角警查證中

▲黃姓男子在寮國工作。（圖／賴清美提供）

▲鹹粥嬤愛孫入境泰國後進入寮工作。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

有消息了！彰化伸港鄉鹹粥阿嬤19歲黃姓孫子，今年3月離家入境泰國，便搭乘車子離開，至今失聯已148天，日前有一名女子在議員賴清美臉書私訊留言意外爆出鹹粥阿嬤金孫在金三角寮國，至今仍不想跟家裡人聯繫，警方得知後，仍積極透過刑事局尋求外事單位協助，查證該訊息真偽。

議員賴清美7月初PO文「鹹粥嬤的孫子，曾傳一張照片給住在國外的姑姑，希望對失蹤案情有所幫助⋯⋯」，據她了解，這張照片寫簡體字、有公司名稱，還有暱稱及大頭照，26日颱風來襲時，她又接到一名女子訊息「我有鹹粥嬤孫子的消息」，附上工作圖3張、及聯繫方式。

▲▼ 。（圖／賴清美提供）

▲鹹粥嬤與議員賴清美。

賴清美立即請警方進一步聯繫，意外爆出案外案，女子家人與鹹粥嬤金孫一起在金三角寮國某「公司」內工作，但黃男不想與家人聯繫，據悉，黃男因為父母離異關係疏遠，由阿嬤一手帶大，與住在國外的家人偶爾會互傳訊息寒暄，這有可能是他不想打電話回家的原因。

該名女子向賴清美議員告知，希望對案情有幫助，但賴清美表示，鹹粥嬤的愛孫已經成年，若不想回家恐怕也無法勉強，若如該女所言，至少黃男目前人是平安的，目前警方依其工作證及其他線索，仍積極透過刑事局尋求外事單位協助中。

▲▼ 。（圖／賴清美提供）

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