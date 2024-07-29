「一直被網軍進攻的黃捷，到底有傷嗎？」　她全說了



▲黃捷遭輿論轟炸，吳靜怡指出攻擊手法幾乎全面失敗 。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

凱米颱風重創高雄，造成嚴重淹水災情，民進黨立委黃捷卻被發現「人不在國內」，引發藍白連日批評和網友輿論攻擊。然而，政治評論員吳靜怡質疑：「一直被網軍進攻的黃捷，到底有傷嗎？」她斷言，這波攻擊幾乎全面失敗。

她指出，高雄淹水後，各大政論節目和論壇突然鋪天蓋地地尋找黃捷，不再關注高虹安和顏寬恒的貪污案，彷彿出國比貪污還嚴重。黃捷的臉書遭到網軍假帳號攻擊留言灌爆，最新的攻擊手法甚至動用越南帳號留言支持黃捷，企圖製造假象。

▲黃捷返國後，連日勘災。（圖／翻攝黃捷臉書）

吳靜怡認為，這種攻擊模式過去也曾在蔡英文、蘇貞昌、陳時中身上出現過，現在則轉向針對「小人物、小事件，用小手段搞大聲量」，試圖影響政治人物的個人形象，並給當事人帶來心理壓力。她表示，藍白陣營可能擔心賴清德會記仇，甚至連自己人都不敢攻擊賴總統，但沈伯洋、黃捷、王義川的聲量反而因此一直維持在一定討論度上。

吳靜怡指出，颱風天的政治作戰，包括從失能的滯洪池問題到黃捷出國、沈伯洋到日本、王義川的淹水14公尺言論，再到于北辰的第一階段連署遞交，幾乎都全面失敗。她強調，藍白陣營的高虹安和顏寬恒的貪污問題難以掩蓋。

吳靜怡建議國民黨，不要隨意花費網路預算，應該趁民眾黨也陷入貪污醜聞時，好好宣傳自己的正面事蹟，多多鞏固藍營支持者，並與民眾溝通。她認為，黨中央應該拿出實際內容，而不是到處鬧場，這樣的行為幼稚且無助於提升形象。