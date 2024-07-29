竹山地層下陷180cm！26棟別墅門前變大峽谷　緊急加固灌漿防塌

▲竹山鎮鴻囍別墅社區道路坍陷，住戶門前出現大峽谷。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風豪雨上週侵襲全台，導致竹山鎮德興里鴻囍別墅社區入口不遠的聯外道路旁擋土牆嚴重傾斜、路面連日下陷，最深達180公分，臨路民宅地基裸露，全社區26戶建築岌岌可危，許多民眾被迫撤離；南投縣長許淑華日前會勘時允諾提供每戶居民2萬元緊急撤離安慰助金，並將協助先以鋼軌樁加固擋土牆、下陷路基灌漿，避免雨水持續灌入而導致災情擴大。

許淑華27日到現場會勘，仔細量測社區道路下陷與臨路民宅的高低差，民眾出入不僅得冒險架梯，家門前車輛也有如停在半空中、動彈不得，社區擋土牆也有嚴重傾斜龜裂；立委游顥，縣議員蔡孟娥、陳玉鈴、竹山鎮長陳東睦、鎮代會主席林賜學等代表及德興里長陳雅紅、眾多社區鄉親都到場關切。

許淑華說，擋土牆及社區道路是早期建商所施設，但社區已有近30年歷史，今逢嚴重災害，為減輕被迫撤離社區的民眾負擔，縣府將提供每戶2萬元慰助金，幫助社區住戶度過眼前難關。

許淑華說明，幸好社區住宅建物結構基本沒有受損，但為避免下陷持續擴大進而毀損住屋，縣府在專業技師建議下，將協助鎮公所儘速以鋼軌樁加固保護傾斜的擋土牆，同時以級配及低密度水泥澆灌下陷路面、路基及裸露的住宅基礎，避免再下大雨加劇擋土牆負擔；而徹底修復擋土牆及道路的復建工程，縣府也會專案處理、提報中央爭取復建經費補助、儘速辦理，早日還給社區居民一個安全的家園。

何姓住戶表示，大家都很擔心家園不保，很感謝縣府及鎮公所在第一時間就協助社區居民撤離，並緊急鋪設防水帆布減緩水雨滲入下陷的路基，聽到許淑華承諾協助修復，也讓心頭大石能夠放下來。