汽燃費截止倒數2天「671萬車主還沒繳」　逾期最高罰3千元

▲自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵 ，繳費期限至7月31日止。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

自用汽車及機車燃料使用費於7月1日開徵，公路局統計至今（29）日止，已有6成4車輛完成繳費，尚未繳納車輛約671萬輛，繳費期限將到7月31日為止，若逾期未繳，將面臨300至3000元罰鍰。

公路局表示，民眾可持繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納。

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若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。若不確定車輛是否已繳納汽燃費，公路局表示，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。

公路局指出，7月29日止已有6成4車輛完成繳費，尚未繳納車輛約671萬輛，繳費期限至7月31日。依《公路法》第75條規定，汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計900元以上者，處300元至3000元罰鍰。

公路局也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，請車主於「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，以後就不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便，民眾可多加利用。