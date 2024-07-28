蘇花公路和仁至崇德段坍方「估周二搶通」　13公路開通一次看

▲凱米強襲，蘇花公路多處坍塌、土石流。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風撲台，造成全台多處公路發生坍方及土石流，公路局指出，截至今（28日）下午3時為止，仍有11處道路受阻無法通行、2處道路單線雙向通行，其中台9線和仁至崇德路段多處土石流阻斷，預計周二下午5時搶通。

一、 道路災阻路段11處:

1. 宜蘭縣大同鄉台7甲線36K+600~36K+800(米摩登路段)，邊坡坍方阻斷，預計7月30日下午5時排除。

2. 花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700 (和仁至崇德路段)，多處土石流阻斷，預計7月30日下午5時搶通。

3. 南投縣水里鄉台16線24K+500(民和路段)，發生路基流失，雙向無法通行，預計8月5日中午12時排除。

4. 南投縣信義鄉台16臨29線1K+400(地利路段)，發生邊坡坍方，雙向無法通行，預計7月30日下午5時排除

5. 高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)，土石流掩埋，道路無法通行，預計7月3日下午5時搶通。

6. 高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，預計8月17日下午5時搶通。

7. 高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，多處坍方落石無法通行，預計8月17日下午5時開放通行並恢復正常管制機制。

8. 高雄市六龜區台27線20K+700(六津橋)，土石流，道路無法通行，預計7月31日晚間6時搶通。

9. 高雄市那瑪夏區台29線4K+500(達卡努瓦路段)，發生路基坍滑，道路無法通行，預計8月2日上午8時搶通。

10. 高雄市大寮區台29線98K+550(河堤路二段)，路基下陷，道路無法通行，預計明日下午4時搶通。

11. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔)，0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，預計8月10日下午5時搶通。



二、 道路災情：2處

1. 高雄市甲仙區台20線58K+500(甲仙路段)、66K+500、69K+050(荖濃路段) 路面下陷，單線雙向通行，預計7月31日晚間6時搶通。

2. 高雄市桃源區台20線99K+100(復興路段)，路基掏空，單線雙向通行，預計7月31日晚間6時搶通。

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公路局表示，將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，呼籲用路人，颱風豪雨過後，山區道路仍易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路。