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交通中斷「那瑪夏等3地成孤島」　公路局：優先搶通人車行便道

▲凱米強襲，蘇花公路多處坍塌、土石流。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲凱米強襲，蘇花公路多處坍塌、土石流。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米肆虐公路，台9線、台20線及台29線等3路段部分地區發生土石流、路基流失，道路中斷，梅蘭三里、錫安山及那瑪夏地區更成孤島。公路局表示，將以搶通人行和車行便道為優先策略，維護民生及相關需求。

凱米挾帶狂風暴雨襲台，公路局預警性封閉18座橋梁及26處路段，其中台7甲線武陵路段、台8線新佳陽路段及里明隧道、台16線大灣路段及地利路段、台21線信義路段等重要公路軸線，受颱風降雨影響，有零星落石、邊坡坍方、路樹倒塌，造成公路阻斷情形，公路局已備妥人力、機具，待風雨趨緩後即辦理巡查清坍復建作業。

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交通部長李孟諺今前往公路局視察公路局勘災及搶救災整備情形，針對災情較為嚴重台9線、台20線及台29線等3路段部分地區，受土石流、路基流失等影響造成道路中斷路段，李孟諺指示公路局，務必在優先確保工程人員安全的前提下，視情況納入搶修工作以縮短搶通的時間。

另外，李孟諺指出，台9線蘇花公路是往返花蓮地區的重要道路，匯德隧道和崇德隧道附近大量土石泥流造成道路阻斷，該路段搶通作業至關重要，請第一線工程單位務必運用相關搶救災資源並加強與橫向單位的聯繫加速搶通。

由於台20線明霸克露橋引道流失約150公尺，及台29臨11線之3處路基流失各約100到200公尺，已使梅蘭三里、錫安山及那瑪夏地區成為孤島，公路局表示，已先聯繫高雄市政府災害應變中心協處，並以搶通人行及車行便道為優先策略，請工程人員在安全下儘速執行，以利維護民生及相關需求。

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