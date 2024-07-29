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十盛摻奶精「1成分」害人破戒！醫怒酸：沒買1送1解決不了的事

網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」。（圖／翻攝自小吳、紀卜心IG）

▲網紅小吳和紀卜心「賣假奶」風波續延燒。（圖／翻攝自小吳、紀卜心IG）

圖文／CTWANT

網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手創立的手搖品牌「十盛Shisheng」，近日被消基會點名奶茶使用的奶品標示不清，引發軒然大波，儘管事後2人出面道歉，並祭出「買一送一」活動，仍止不住戰火。然而此舉卻引來小兒科醫師林智葳搖頭，表示「熟成生乳」給人直覺就是鮮奶奶茶，若他事後被告知是奶精奶茶，一定會非常生氣，因為奶精這種反式脂肪的食物非常不健康，「我會盡量避免。」並怒酸「台灣可能沒有買一送一解決不了的事（？）」

林智葳昨（28日）在臉書粉專《醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師》發文指出，在門診中若有遇到血脂異常的病人，除了藥物和生活型態調整之外，他最常對病人叮嚀的就是「不要吃含有反式脂肪的食物。」

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他解釋，反式脂肪主要是植物油經過部份氫化處理後，可以讓油品更穩定、更好吃、價格相對低廉、卻很有健康疑慮的食物成份，根據「世界衛生組織指出，每日減少2%反式脂肪的熱量來源，可以減少23%心血管疾病的死亡率；若總熱量中降低0.5 %來自反式脂肪的熱量攝取，則可減少3%的中風死亡，以及6%的冠心病死亡機率。」

「奶精就是一個可能含有反式脂肪、我會盡量避免的食物。」林智葳醫師續稱，依據台灣現行法規規定，食物中反式脂肪含量在0.3%以下可以標示為零反式脂肪，所以若大量、經常性的食用這些垃圾食物的話，身體還是有可能會受到反式脂肪的不良影響。

所以他在買手搖飲料，當天要喝奶茶系列產品時，「一定會在意其是奶精奶茶還是鮮奶奶茶，這是我很care的點！」林智葳醫師坦承，如果上面標示是熟成生乳，他的第一直覺反應會覺得這是生乳、是鮮奶奶茶，所以不會多問。但如果他後來被告知這是奶精奶茶，他會覺得非常震驚且生氣，「這就像是嚴格素食者因為標示不全而不小心破了戒（反式脂肪），一定憤怒不已。當然，台灣可能沒有買一送一解決不了的事（？）」

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