百靈果幫楊勇緯加油！網揪「2細節」全怒了：超級不尊重

▲網紅團體「百靈果」爭議不斷。（圖／Instagram／bailingguo_news）

圖文／CTWANT

2024巴黎奧運正火熱進行當中，其中台灣「柔道男神」楊勇緯，27日在巴黎奧運男子60公斤級敗部復活賽中失利，無緣奪牌。事後網紅團體「百靈果」也發文幫楊勇緯加油打氣，沒想到竟被網友發現，百靈果不只打錯楊勇緯的名字，還錯將2020年楊勇緯哭泣的畫面當成是今年的，引起許多網友痛批「超級不尊重選手」。

台灣「柔道男神」楊勇緯，27日在8強賽中敗給哈薩克選手斯梅托夫（Yeldos Smetov）。事後，網紅團體「百靈果」就在Threads上發文，幫楊勇緯加油打氣「看到楊永緯哭，心都揪起來了，也太讓人心疼了吧！晚上十點緯緯敗部復活賽加油。」※編按：應為「勇」。

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結果就有網友發現，百靈果不只打錯楊勇緯的名字，此次奧運也沒有使用任何有關楊勇緯哭泣的畫面。百齡果疑似是錯將2020年楊勇緯哭泣的畫面，當成是今年的。

▲網友們氣到不行，紛紛質疑是來蹭話題的。（圖／IG@百靈果）

貼文一出，立刻引來許多網友批評，紛紛表示「哭是上一次東京奧運的畫面」、「要蹭也做一下功課，把人家名字打對好嗎？」「那個是三年前的畫面，你們的媒體識讀真的．．．」、「為什麼不刪文再重發，超級不尊重選手」、「連名字都打錯，超不尊重」。

雖然後續百靈果有針對打錯名字一事進行道歉，不過網友們似乎都不買單「道歉一點誠意也沒有，怎麼可以做什麼都這麼令人厭煩」、「重點在於哭的畫面並不是這次的奧運，蹭沒關係，蹭又不做功課難怪被罵」、「蹭還會打錯，根本故意的吧，讓人來嘴你們炒個流量」。

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