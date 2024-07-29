正國會「信賴」卻成輸家　陳亭妃選市長士氣大振

▲正國會「一姐」立委陳亭妃在民進黨全代會前夕遭派系除名，而她卻堅參選中執委，進一步透過抽籤幸運勝取中常委，當場開心爆喊。（圖／CTWANT提供）

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正國會立委陳亭妃有意角逐台南市長，對上賴清德子弟兵林俊憲，正國會在全代會前將陳亭妃逐出派系，外界認為是表態「信賴」。未料陳亭妃卻靠實力及運氣，在4人同票數的情況下抽籤選上中常委，選上後士氣大振，立刻宣布啟動「傾聽之旅」，著手準備選市長；而正國會卻只拿到1席中常委，比上屆少了一席。

正國會在7月5日發聲明指出，該派系已於6月召開會議，決議團隊共同推派代表進行中執委登記，陳亭妃未遵循派系內部決議，自行登記參選中執委，還表明堅持選中常委，因此將陳亭妃等3人自正國會除名。但政壇耳語，陳亭妃有意參選台南市長，將對上賴清德子弟兵林俊憲，不僅如此，民調還大幅領先林，正國會領導核心為了表示自己「信賴」的決心，不惜把陳亭妃逐出派系。

結果，陳亭妃在中執委的選舉中獲得第一高票，反觀正國會原本規劃4至5席中執委，卻因為一張票誤用圈選工具的背面蓋章，投給該派系新北市議員卓冠廷的被判為廢票，最後卓以一票之差落選，正國會只拿下3席中執委。

據指出，正國會與「信賴聯盟」合作下，因為需有3名中執委投票才能選上1席中常委，原本若正國會自己能有4席中執委，聯盟將由民主活水支援2名中執委投票給正國會。未料鬼使神差，正國會只有3席，給了也沒用，民主活水只好投給自己派系的立委洪申翰，最後洪與陳亭妃、蘇治芬及林宜瑾同樣拿2票，抽籤選上中常委。

▲桃園市議員呂林小鳳22日在黨團群組發文，坦承選舉中常委的那張無效票是她蓋的，原因是捍衛桃園隊的尊嚴，以及對鄭文燦的不捨。（圖／CTWANT提供）

類似的廢票事件也發生在中常委選舉。桃園市長鄭文燦系統的中執委呂林小鳳投票選的時，除了圈選總統賴清德子弟兵林宜瑾外，在自己的名字上也蓋了手印，成為廢票，也讓林宜瑾少了一票，在「4抽3」時又抽中籤王落選。

雖然呂林承認，自己因為新潮流在中執委選舉時把票配給別人，讓她差一點落選，再加上派系在鄭文燦出事後未伸出援手，才會氣憤下投廢票，但仍有其他派系的人對外放話，企圖把陳亭妃拖下水，試圖把她抹黑成造成新系分裂的「壞人」。

日前有民進黨派系人士對媒體放話說，呂林小鳳擔任升格前的桃園縣議員期間，當時配合前立法院長游錫堃運作，還把選中執委的票投給陳亭妃，這次也是為了增加陳當選中常委的機率，才故意投廢票；國民黨桃園市議員詹江村更影射，中執委、中常委的票可能涉及1、2千萬元金額賄選，還說陳亭妃是為了台南光電利益，才一定要選中常委、台南市長。

▲民進黨秘書長林右昌21日主持中執委選舉開票，接著再選出象徵民進黨最高決策核心的10位中常委。（圖／CTWANT提供）

陳亭妃反駁表示，她從來不認識呂林小鳳，呂林也從來沒有投票給她，她更大方表示，可以查看自己的通聯紀錄，裡面根本沒有呂林小鳳。陳亭妃不屑地說，這次中常委有4個人同票數要抽籤，但「4抽3」跟「3抽2」有差別嗎？「這種陰謀論好像非常不合邏輯，也非常可笑。」

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